





Ένα ακόμη τρέιλερ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν του «Πρωινού» κυκλοφόρησε από τον ΑΝΤ1, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ανανεωμένη ομάδα που θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

Η εκπομπή επιστρέφει με γνώριμα πρόσωπα, αλλά και νέες προσθήκες. Στην ομάδα εντάσσεται η Νόρα Καούρη, η οποία αποχώρησε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και Πάλι», ενώ στο «Πρωινό» επιστρέφει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στο νέο τρέιλερ εμφανίζονται επίσης η Φωτεινή Πετρογιάννη, η Γιώτα Κηπουρού και ο Τάσος Τεργιάκης, επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους στη νέα σεζόν. Παράλληλα, στο πλευρό της ομάδας βλέπουμε και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα.

Όλοι μαζί στέλνουν το δικό τους μήνυμα για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιο δυνατοί από ποτέ».

Το «Πρωινό» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε νέα ώρα, στις 09:50, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Δείτε το νέο τρέιλερ:







Πηγή: tvnea.com