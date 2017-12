2017-12-25 08:37:39

Η Julia Roberts άλλαξε ξανά τα μαλλιά της. Η δημοφιλής ηθοποιός έχει αποκτήσει πλέον ένα νέο hair look που ενθουσίασε πολλούς φαν της.



Η Julia Roberts είναι πλέον 50 ετών και τώρα ασχολείται με τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, η οποία φέρει τον τίτλο Ben is Back και οι φωτογράφοι είχαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν την Julia με το νέο της χρώμα μαλλιών.



Οι νέες φωτογραφίες ενθουσίασαν τους φαν της Julia που τονίζουν πως λάτρεψαν την Roberts ως κοκκινομάλλα τη δεκαετία του 90' σε ταινίες όπως το Pretty Woman.



Και μάλιστα και η ίδια η Roberts (η οποία τα τελευταία χρόνια είχε υιοθετήσει καστανά, ακόμα και ξανθά hair looks) δήλωσε πως προτιμά το κόκκινο χρώμα στα μαλλιά της.



Δείτε ένα βίντεο:

Πηγή Tromaktiko

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ