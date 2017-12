2017-12-25 11:17:58

Να επιδεικνύουν φιλοξενία και να μην αδιαφορούν για το δράμα των μεταναστών, οι οποίοι συχνά εκδιώκονται από τη γη τους από ηγέτες έτοιμους να δουν να «χύνεται αίμα αθώων», κάλεσε ο Πάπας Φραγκίσκος το 1,3 δισεκατομμύριο Καθολικούς όλου του κόσμου.



«Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι δεν έχει τη θέση του σε αυτή τη Γη», δήλωσε στην παραδοσιακή ομιλία του την παραμονή των Χριστουγέννων, η οποία προηγείται του χριστουγεννιάτικου μηνύματος «Urbi et orbi» («Στην πόλη και στον κόσμο»), πέμπτου κατά σειρά, που θα απευθύνει σήμερα, σε πιο πολιτικό τόνο.



«Ο Θεός είναι παρών στους απρόσκλητους επισκέπτες που περνάνε από τις γειτονιές και τις πόλεις μας που μας χτυπούν τις πόρτες» τόνισε επίσης, παραλληλίζοντας τον Ιωσήφ και την Παναγία οι οποίοι έφτασαν σε μια περιοχή «στην οποία δεν υπήρχε χώρος γι' αυτούς».



«Υπάρχουν τόσα πολλά βήματα που είναι κρυμμένα στα βήματα του Ιωσήφ και της Παναγίας. Βλέπουμε τα σημάδια ολόκληρων οικογενειών που δεν έχουν διαλέξει να φύγουν αλλά διωγμένοι από τις χώρες τους αφήνουν πίσω τους αγαπημένους τους» είπε ο Πάπας Φραγκίσκος.



