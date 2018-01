olalathos

Σαν σήμερα στις 4 Ιανουαρίου 1967 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του θρυλικού συγκροτήματος "The Doors" με τον τίτλο "The Doors". Ο δίσκος αυτός ήταν το διαπιστευτήριο του συγκροτήματος στο χώρο της μουσικής ροκ, όσον αφορά τη μουσική, αλλά και το στίχο, δίνοντας του μια ευδιάκριτη ταυτότητα, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη μουσική ιδιοφυΐα των μελών του.Τα εννιά από τα έντεκα τραγούδια του δίσκου υπογράφονται από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore). Στο δίσκο περιλαμβάνεται ακόμη, μια διασκευή του τραγουδιού Back Door Man του Willie Dixon και το τραγούδι Alabama Song (Whiskey Bar) σε στίχους του Bertold Brecht και μουσική Kurt Weill από την «Όπερα τη πεντάρας».Ο δίσκος "The Doors" κατατάχθηκε στη θέση 42 στη λίστα με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone.Τα τραγούδια του δίσκου:1. Break on Through (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)2. Soul Kitchen (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)3. The Crystal Ship (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)4. 20th Century Fox (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)5. Alabama Song (Whiskey Bar) (Bertolt Brecht, Kurt Weill)6. Light My Fire (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)7. Back Door Man (Dixon)8. I Looked at You (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)9. End of the Night (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)10. Take It As It Comes (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)11. The End (Morrison, Krieger, Manzarek, Densmore)imerodromos