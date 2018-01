ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:«Αν τα χρήματα ήταν καλά ίσως και να έβαζα συμμετοχή στο Survivor! Μόνο για τα λεφτά θα πήγαινα!»«Η τηλεόραση δεν με γεμίζει, δεν έχει πρόταση. Δεν βλέπω! Βλέπω τα ζουζούνια από το πρωί μέχρι το βράδυ!»«Ο Παντελής Παντελίδης όταν είχε πρώτο βγει η φωνή του έμοιαζε με του Σφακιάννακη (...) Δεν ήταν στο δικό μου ηχόχρωμα, αλλά καταφέρνει μέχρι σήμερα να ακούμε τραγούδια του ενώ δεν είναι μαζί μας και ο τρόπος που έφυγε περνάει ένα μήνυμα... Μακριά από την κατάχρηση και την υπερβολή στους νέους. Και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε έτσι όπως το αγαπούσε αυτός και να βρισκόμαστε συνειδητά στα πράγματα που ακουμπάμε»«Δοκίμασα πιτσιρικάς ναρκωτικά. Τσιγάρο ήταν!»«Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συνάδελφοι μου για να αντέξουν τη νύχτα πρέπει να πάρουν ναρκωτικά»«Η ψυχή σου είναι που θα σου δώσει αντοχή και όχι τα ναρκωτικά!«Δεν έχει αποδειχθεί ότι έκανα ρευματοκλοπή από την ΔΕΗ. Δεν έγινε από εμένα. Η δικηγόρος μου έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Τα ρολόγια σε όλο τον κόσμο είναι σε χώρους κοινόχρηστους που έχει πρόσβαση ο κάθε ένας. Μπορεί να πάει ο κάθε ένας και να κάνει την οποιαδήποτε δολιοφθορά και χωρίς να ρωτήσει κανέναν ερήμην σου. Εφόσον το ρολόι ανήκει σε εμένα σαφώς η ΔΕΗ πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία θεωρεί εκείνη υπεξαιρέθηκαν»«Δεν μπορώ να φυλάω σκοπιά είκοσι τέσσερις ώρες το 24ωρο σε ένα ρολόι που μπορεί να έχει πρόσβαση από τον ελεγκτή αλλοδαπό του συνεργείου που πληρώνεται για να παρουσιάσει και να αποδείξει ρευματοκλοπή, μέχρι τον οποιοδήποτε που θέλει να κάνει το οτιδήποτε και μένω εκεί!»«Κάποια στιγμή πέσαμε μαζί με την γυναίκα μου εκτός μπατζετ λόγω των εξωσωματικών, αλλά τα καταφέραμε!»«Έχω 4 παιδία, τα τρία από αυτά είναι με εξωσωματική γονιμοποίηση! Ο τέταρτος ήρθε μόνος του με τσαμπουκά!»«Κάθε ημέρα είναι μια καινούργια μάχη, κάθε νύχτα είναι μια νίκη!»«Όποιος σκέφτεται ότι δεν πρέπει να κάνει παιδιά, κατά το ελάχιστο είναι λίγο εγωιστής»«Αν θες να κάνεις ένα παιδί σήμερα, μόνο αν δεν το θέλεις δεν θα κάνεις!»«Η κουμπάρα μου μαζί με τον σύζυγο της έκανε 21 εξωσωματικές και η ιστορία τους δικαίωσε! Εγώ θα βαπτίσω τον μικρό τους Παναγιώτη! Επί 15 χρόνια ήταν σε εξωσωματικές, είχαν γονατίσει οικονομικά, αλλά έφτασαν στον στόχο τους!»«Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει φτώχεια είναι εκτός Ελληνικής πραγματικότητας, ξυπνάει και κοιμάται αλλού!»«Εγώ δεν ζεσταίνω τον καναπέ και ούτε πίνω καφέ σε κάποιο καφενείο να μιζεριαζω και να κατηγορώ τους άλλους»«Λέω άνετα την ηλικία μου. Ο χρόνος μου έχει φερθεί γλυκά»«Όποιος θέλει να δει την ηλικία μου μπορεί να ψάξει στο Ίντερνετ. Σχεδόν 50 είμαι!»«Δεν ξέρω αν θα μπω στην διαδικασία μεταγενέστερα να μπω στη σκέψη μιας πλαστικής επέμβασης. Δεν θέλω να γερνάω στην ψυχή!»«Φοβάμαι τα παιδιά μου να μην μπλέξουν με τα ναρκωτικά!»«Έδωσα δύο φορές εξετάσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πάρω πιστοποιήσεις για να βρίσκομαι στον χώρο του ασφαλιστικού κλάδου»«Ήμουν και στους τρεις τοκετούς μέσα της γυναίκας μου. Το κλάμα των μωρών μου έχει μείνει στο μυαλό μου. Η στιγμή αυτή δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Η ιδιότητα του πατέρα!»«Στέλνω την αγάπη μου και όλη την θετική μου ενέργεια στον Κωνσταντίνο Αγγελίδη αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει. Βγαίναμε μαζί, πίναμε καφέ μαζί και ξαφνικά μαθαίνω αυτά τα νέα, ελπίζω να τα καταφέρει»«Η Μπέτυ Μπαζιάνα στηρίζει τον άντρα της και μπράβο της. Το να είσαι σύζυγος του πρωθυπουργού σημαίνει πάρα πολλά. Δεν είναι εύκολο να κυκλοφορείς άνετα στον δρόμο και να ακούς να βρίζουν τον σύζυγο σου και να έχεις και παιδιά και να πρέπει να εξηγήσεις και στα παιδιά σου αυτό το πράγμα»«Η γυναίκα μου Στέλλα Φιλίππου Σφυράκη έχει σταθεί δίπλα μου πολύ! Σκέψου ότι τα τελευταία 7 χρόνια ήταν έγκυος και της οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχει υποστεί όλο αυτό»Για Άντζελα Δημητρίου:«Να σχολιάσω; Η Αγγελική Τουρτσάκη είναι ένα παιδί που αν πραγματικά είχε δώσει στον εαυτό της όλα αυτά που ο εαυτός της έδινε κατά καιρούς, θα είχε κάνει την διπλάσια καριέρα!»«Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι από τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ. Είναι all time classic. Στηρίζει τους φίλους του! Είναι ένα παιδί και έχει ανησυχίες. Δεν θα τον συμβούλευα εγώ, αλλά θα του ζητούσα εγώ συμβουλές!»ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:Για εξωσωματική γονιμοποίηση:«Έχω 4 παιδία, τα τρία από αυτά είναι με εξωσωματική γονιμοποίηση! Ο τέταρτος ήρθε μόνος του με τσαμπουκά! Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι συνέπεια γιατί το κράτος δεν θέλει να στηρίξει τις πολύτεκνες οικογένειες, αφορά τα επιδόματα και την μέριμνα του κράτους σε αυτό.Για να μεγαλώσεις 4 παιδιά σε ένα κράτος που είναι σε καθίζηση, σημαίνει ότι ένας πατέρας και μια μητέρα τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών.Κάθε ημέρα είναι μια καινούργια μάχη, κάθε νύχτα είναι μια νίκη! Όποιος σκέφτεται ότι δεν πρέπει να κάνει παιδιά, κατά το ελάχιστο είναι λίγο εγωιστής.Η εξωσωματική γονιμοποίηση κοστίζει, αλλά αν θες κάτι πολύ, θα το καταφέρεις! Θα σου πω ότι η κουμπάρα μου κα. Κική Ζαπουνίδου μαζί με τον σύζυγο της τον Γιώργο Μαμόπουλο έκανε 21 εξωσωματικές και η ιστορία τους δικαίωσε! Εγώ θα βαπτίσω τον μικρό Παναγιώτη! Επί 15 χρόνια ήταν σε εξωσωματικές γονιμοποιήσεις και είχαν γονατίσει οικονομικά, αλλά έφτασαν στον στόχο τους. Δανείστηκαν, δεν έχουν οικονομική επιφάνεια, αλλά αν θέλεις κάτι πάρα πολύ το καταφέρνεις!Αν θες να κάνεις ένα παιδί σήμερα, μόνο αν δεν το θέλεις δεν θα κάνεις! Είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ζευγαριού να κάνουμε κουβέντα πάνω στην εξωσωματική γονιμοποίηση! Σε όποια ζευγάρια θέλουν να φτάσουν στο τέρμα.Κάποια στιγμή πέσαμε μαζί με την γυναίκα μου εκτός μπατζετ λόγω των εξωσωματικων, αλλά τα καταφέραμε!Όταν έχεις 4 παιδιά προσωπική ζωή δεν υπάρχει. Το σπίτι είναι ένας μεγάλος παιδότοπος!»Για την οικονομική του κατάσταση:«Πλούσιος δεν είμαι! Είμαι σε μια φάση που παλεύω να πληρώνω τους λογαριασμούς μου και τις υποχρεώσεις μου και η δραστηριότητα μου ξεκινάει και τελειώνει να καλύπτω τις ανάγκες των παιδιών μου και λίγο τις δικές μου.Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει φτώχεια είναι εκτός Ελληνικής πραγματικότητας, ξυπνάει και κοιμάται αλλού! Εγώ δεν ζεσταίνω τον καναπέ και ούτε πίνω καφέ σε κάποιο καφενείο να μιζεριαζω και να κατηγορώ τους άλλους. Έχω την δική μου δραστηριότητα και προσπαθώ να κάνω κάθε ημέρα καλύτερη την καθημερινότητα των παιδιών μου και την δική μου»Για τα δημοσιεύματα περί κλοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ:«Δεν έχει αποδειχθεί ότι έκανα ρευματοκλοπή από την ΔΕΗ. Δεν έγινε από εμένα. Η δικηγόρος μου έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να κινείται σε αυτόν που του ανήκει το ρολόι, τα ρολόγια σε όλο τον κόσμο είναι σε χώρους κοινόχρηστους που έχει πρόσβαση ο κάθε ένας. Εκεί μπορεί λοιπόν να πάει ο κάθε ένας και να κάνει την οποιαδήποτε δολιοφθορά και χωρίς να ρωτήσει κανέναν ερήμην σου. Εφόσον το ρολόι ανήκει σε εμένα σαφώς η ΔΕΗ πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία θεωρεί εκείνη υπεξαιρέθηκαν. Εγώ έχω στοιχεία για το ψευδές του πράγματος τα οποία τα έχει και η ΔΕΗ αλλά και το δικαστήριο. Το δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό ότι εγώ δεν μπορώ να φυλάω σκοπιά είκοσι τέσσερις ώρες το 24ωρο σε ένα ρολόι που μπορεί να έχει πρόσβαση από τον ελεγκτή αλλοδαπό του συνεργείου που πληρώνεται για να παρουσιάσει και να αποδείξει ρευματοκλοπή, μέχρι τον οποιοδήποτε που θέλει να κάνει το οτιδήποτε και μένω εκεί!»Η σχέση του με τον χρόνο:«Λέω άνετα την ηλικία μου. Ο χρόνος μου έχει φερθεί γλυκά. Όποιος θέλει να δει την ηλικία μου μπορεί να ψάξει στο Ίντερνετ. Σχεδόν 50 είμαι! Δεν έχω καπνίσει ποτέ, δεν θυμάμαι να έχω κάνει καταχρήσεις. Δεν ξέρω αν θα μπω στην διαδικασία μεταγενέστερα να μπω στη σκέψη μιας πλαστικής επέμβασης. Δεν θέλω να γερνάω στην ψυχή!»Για τα ναρκωτικά:«Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συνάδελφοι μου για να αντέξουν τη νύχτα πρέπει να πάρουν ναρκωτικά. Ναρκωτικά κάνει αυτός που νιώθει ανασφάλεια και νομίζει ότι δεν είναι τόσο καλός και θα αλλάξει μια ιδέα στον εαυτό του. Εάν του έχει γίνει συνήθεια ακόμα χειρότερα. Η ψυχή σου είναι που θα σου δώσει αντοχή και όχι τα ναρκωτικά!»Δοκίμασα πιτσιρικάς ναρκωτικά. Τσιγάρο ήταν!Αλλά επειδή εγώ ούτε κάπνιζα τότε μου φάνηκε μια από τα ίδια. Μα είναι δυνατόν σκέφτηκα να τους αρέσει τόσο πολύ αυτό και να έχουν πέσει με τα μούτρα σε αυτό; Και το ακύρωσα όπως ακύρωσα τα υπόλοιπα τσιγάρα.Με μαθηματική ακρίβεια όποιος μπαίνει σε αυτό τρυπακι των ναρκωτικών, η επόμενη πόρτα είναι το νεκροταφείο. Δεν υπάρχει αυτό που κάνω λίγο και το ελέγχω.Φοβάμαι τα παιδιά μου να μην μπλέξουν με τα ναρκωτικά!»Αν ρισκάρει ο Νεκτάριος Σφυράκης:«Έδωσα δύο φορές εξετάσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πάρω πιστοποιήσεις για να βρίσκομαι στον χώρο του ασφαλιστικού κλάδου ήταν για εμένα ένα ρίσκο, στοίχημα που θεωρώ ότι το κερδίζω σιγά-σιγά.Τώρα αν με ρωτούσες τι θα επέλεγα, θα επέλεγα τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Η τέχνη δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα πλέον!Ήμουν και στους τρεις τοκετούς μέσα της γυναίκας μου. Το κλάμα των μωρών μου έχει μείνει στο μυαλό μου. Η στιγμή αυτή δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Η ιδιότητα του πατέρα!»«Στέλνω την αγάπη μου και όλη την θετική μου ενέργεια στον Κωνσταντίνο Αγγελίδη αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει. Τον ήξερα προσωπικά και ελπίζω να τα καταφέρει. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί που έκανε τον δικό του αγώνα και ήταν υπεύθυνος σε χώρους σε μαγαζιά, έκανε προτάσεις, στήριζε χώρους, έκανε εκπομπές, παρουσιάσεις. Βγαίναμε μαζί, πίναμε καφέ μαζί και ξαφνικά μαθαίνω αυτά τα νέα»«Η Μπέτυ Μπαζιάνα στηρίζει τον άντρα της και μπράβο της. Το να είσαι σύζυγος του πρωθυπουργού σημαίνει πάρα πολλά. Δεν είναι εύκολο να κυκλοφορείς άνετα στον δρόμο και να ακούς να βρίζουν τον σύζυγο σου και να έχεις και παιδιά και να πρέπει να εξηγήσεις και στα παιδιά σου αυτό»«Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να κάτσει 20 χρόνια δίπλα μου. Η γυναίκα μου Στέλλα Φιλίππου Σφυράκη έχει σταθεί δίπλα μου πολύ! Σκέψου ότι τα τελευταία 7 χρόνια ήταν έγκυος και της οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχει υποστεί όλο αυτό»«Ο Παντελής Παντελίδης όταν είχε πρώτο βγει η φωνή του έμοιαζε με του Σφακιανάκη. Μετά κατάλαβα ότι έλεγε μέσα από τον στίχο του πράγματα που ήθελε να βγάλει από την ψυχή του. Δεν ήταν στο δικό μου ηχόχρωμα, αλλά καταφέρνει μέχρι σήμερα να ακούμε τραγούδια του ενώ δεν είναι μαζί μας και ο τρόπος που έφυγε περνάει ένα μήνυμα... Μακριά από την κατάχρηση και την υπερβολή στους νέους. Και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε έτσι όπως το αγαπούσε αυτός και να βρισκόμαστε συνειδητά στα πράγματα που ακουμπάμε»«Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι από τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ. Είναι all time classic. Στηρίζει τους φίλους του! Είναι ένα παιδί και έχει ανησυχίες. Δεν θα τον συμβούλευα εγώ, αλλά θα του ζητούσα εγώ συμβουλές!»Για Άντζελα Δημητρίου:«Να σχολιάσω; Η Αγγελική Τουρτσάκη είναι ένα παιδί all time classic. Για Άντζελα Δημητρίου:«Να σχολιάσω; Η Αγγελική Τουρτσάκη είναι ένα παιδί all time classic. Είναι ένα παιδί που αν πραγματικά είχε δώσει στον εαυτό της όλα αυτά που ο εαυτός της έδινε κατά καιρούς, θα είχε κάνει την διπλάσια καριέρα»Για τα παιχνίδια επιβίωσης:«Αν τα χρήματα ήταν καλά ίσως και να έβαζα συμμετοχή στο Survivor! Μόνο για τα λεφτά θα πήγαινα!Η τηλεόραση δεν με γεμίζει, δεν έχει πρόταση. Δεν βλέπω! Βλέπω τα ζουζούνια απο το πρωί μέχρι το βράδυ!»