Είναι γεγονός! O ANT1, μετά από 5 επιτυχημένες σεζόν, επιστρέφει με τον 6ο κύκλο του «Dancing with theStars». Το πιο φαντασμαγορικό χορευτικό show, είναι εδώ, πιο ανανεωμένο από ποτέ, παρέα με τα πιο λαμπερά αστέρια!Αφού μάγεψε τους τηλεθεατές σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλον τον κόσμο, το πολυβραβευμένο «Dancingwith the Stars», επιστρέφει, με παρουσιάστρια τη λαμπερή Ευαγγελία Αραβανή. Όμως, δε θα είναι η μοναδική λαμπερή παρουσία στο show, καθώς το καθένα από τα 16 χορευτικά ζευγάρια του «Dancing with the Stars», έχει κι από ένα…. αστέρι!Από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή, στις 21.00, 16 προσωπικότητες από το χώρο της υποκριτικής, του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας και του θεάματος, θα χορεύουν ζωντανά μαζί με 16 επαγγελματίες και καταξιωμένους χορογράφους σε ένα show με ψυχαγωγικό αλλά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα έσοδα από τα επεισόδια του «Dancing with the Stars» θα διατεθούν για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού οργανισμού, Make-A-Wish (Κάνε-Μία-Ευχή Ελλάδος) που πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, ελπίδα και δύναμη.Ας γνωρίσουμε τα ζευγάρια (με αλφαβητική σειρά):1. Διονύσης Αλέρτας και Φωτεινή Παπασταύρου2. Άνθιμος Ανανιάδης και Τζένη Νικολέτζου3. Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Ηλίας Λαδάς4. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Παύλος Μανογιαννάκης5. Αντώνης Βλοντάκης και Ελίνα Πίνη6. Αλμπέρτο Εσκενάζυ και Άννα Πολύζου7. Βίκυ Κάβουρα και Γιώργος Κετσερίδης8. Βαγγέλης Κακουριώτης και Νικολέτα Μαυρίδη9. Μαρία Καλάβρια και Αναστάσης Καναρίδης10. Μαρία Κορινθίου και Ηλίας Μπούτσης11. Μυριέλλα Κουρεντή και Τάσος Ρούσσος12. Χριστίνα Λαμπίρη και Αλέξανδρος Παπαδόπουλος13. Δωροθέα Μερκούρη και Βλαντιμίρ Μορότσκο14. Άννη Πανταζή και Ρίχαρντ Σιλάγκι15. Μιχάλης Σεΐτης και Κλώντια- Άννα Στόγια16. Κώστας Τσουρός και Μαρία ΤσίτουΣτο διαγωνιστικό κομμάτι, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν σε κοινό και κριτές, μια χορογραφία από διαφορετικά είδη χορού, διάρκειας περίπου δύο λεπτών και στη συνέχεια θα αξιολογούνται από την επιτροπή. Εκτός από το λόγο των κριτών, μετράει και ο λόγος των τηλεθεατών, οι οποίοι συχνά ανατρέπουν τα προγνωστικά με την ψήφο τους!Παράλληλα, θα παρακολουθούμε στιγμιότυπα από όλη την προετοιμασία των ζευγαριών, την ένταση της προσπάθειας και την εξέλιξή της, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας! O Σάββας Πούμπουρας θα αναλάβει την backstage ανταπόκριση, για να βλέπουμε τι συμβαίνει στα παρασκήνια καθ’ όλη τη διάρκεια του live show.Ανανεωμένο πλατό, εντυπωσιακά εφέ, απίθανες χορογραφίες και φωτο-ρεαλιστικές απεικονίσεις «θα βάλουν φωτιά» στο dance floor και θα μας κάνουν να μην παίρνουμε τα μάτια μας από το φετινό «Dancing with theStars», που επιστρέφει για 6η χρονιά στην τηλεόραση, για να κάνει τη διαφορά στην ψυχαγωγία!«Dancing with the Stars»: Επιστρέφει δυναμικά την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 21.00 στον ΑΝΤ1.Φέτος στον ΑΝΤ1, χορεύουμε με τα πιο λαμπερά αστέρια, για καλό σκοπό!Σας περιμένουμε όλους!