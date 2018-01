2018-01-20 18:21:04

Εκεί που η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ή



ταν έτοιμη να χορέψει στο Dancing With The Stars, εν μία νυκτί βρέθηκε να ανανεώνει διαβατήριο για να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο και να επιβιώσει στην καυτή άμμο. Ποιος ήταν ο λόγος που η παρουσιάστρια βρέθηκε εκτός DWTS και υπέκυψε στο Survivor; Η Ναταλία Γερμανού πέταξε μία βόμβα Αρχικά, στο Επιτέλους Σαββατοκύριακο, ο Νίκος Γεωργιάδης ανέφερε: «Ο λόγος που η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έμεινε εκτός Dancing With The Stars ήταν οι οικονομικές της απαιτήσεις, οι οποίες ήταν αρκετά υψηλές. Υπήρχαν και κάποια θέματα με κάποιους χορηγούς που ήθελε να φέρει μαζί της η Κωνσταντίνα και είναι και ο λόγος που είχαν ναυαγήσει τότε και οι συνομιλίες της για το Nomads. Αυτό που ζήτησε -όχι όλο αλλά ένα μεγάλο κομμάτι- ο ΣΚΑΪ της το έδωσε».



Και κάπου εκεί, η Ναταλία Γερμανού ανέτρεψε τα γεγονότα: «Οι δικές μου οι πηγές λένε ότι από το DWTS την Κωνσταντίνα τη φάγανε! Την φάγανε λάχανο! Συγκεκριμένα, την έφαγε λάχανο μία που θα χορέψει τελικά στο Dancing. Δεν μιλάω για την Ευαγγελία Αραβανή. Μία εκ των διασήμων κυριών που θα χορέψει στο Dancing, η οποία έχει τη δυνατότητα να θέτει βέτο και να λέει ή αυτή ή εγώ, έθεσε βέτο για την Κωνσταντίνα. Δεν είναι η Χριστίνα Λαμπίρη, ούτε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Έγινε για προσωπικούς λόγους που είχαν να κάνουν με κάποιον άντρα που… τελοσπάντων»!



