O ANT1, μετά από 5 επιτυχημένες σεζόν, επιστρέφει με τον 6ο κύκλο του «Dancing with the Stars».



Από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή, στις 21.00, 16 προσωπικότητες από το χώρο της υποκριτικής, του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας και του θεάματος, θα χορεύουν ζωντανά μαζί με 16 επαγγελματίες και καταξιωμένους χορογράφους σε ένα show με ψυχαγωγικό αλλά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.



Τα έσοδα από τα επεισόδια του «Dancing with the Stars» θα διατεθούν για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού οργανισμού, Make-A-Wish (Κάνε-Μία-Ευχή Ελλάδος) που πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, ελπίδα και δύναμη.



Σε ένα βίντεο 32' που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1 η Ευαγγελία Αραβανή «πρωταγωνιστεί» στο διαφημιστικό σποτ για τον 6ο κύκλο του λαμπερού σόου.



Απολαύστε την...

