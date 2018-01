grxpress

΄Ενα αστέρι που αν δεν είχε τους προσωπικούς της δαίμονες θα είχε μια ανάλογη αναγνώριση από τη soul σκηνή, που απολάμβαναν Aretha Franklin, Νina Simone και Tina Turner.Η κακή οικονομική διαχείριση, οι ανάξιοι σύντροφοι και εραστές, η παχυσαρκία, ο εγκλεισμός σε ψυχιατρικές κλινικές και ο εθισμός στην ηρωίνη ήταν κάποια μόνο από τα προβλήματα της μεγάλης αυτής φωνής.Η Etta James γεννήθηκε ως Jamesetta Hawkins στο Λος Άντζελες στις 25 Ιανουαρίου του 1938. Η μητέρα της, Dorothy, ήταν δεν ήταν 14 ετών όταν τη γέννησε. Μια ανύπαντρη μαύρη κοπέλα, η οποία ποτέ δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πατέρα της Etta. Είχε αφήσει κάποιες υπόνοιες ότι μπορεί να ήταν Ιταλός, αλλά η Etta ήταν πεπεισμένη ότι ήταν ο παίκτης του μπιλιάρδου Minnesota Fats, (ή κατά κόσμο Rudolf Walter Wanderone Jr) καθώς του έμοιαζε πολύ εμφανισιακά. Η ίδια είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα με αμυγδαλωτά μάτια, γαλλική μύτη και φυσικά κόκκινα μαλλιά. Τη μεγάλωσαν δύο φίλοι της μητέρας της. Η Lulu και ο James Rogers.Το μικρό περίεργο κοριτσάκι με τα κόκκινα μαλλιά, τραγουδούσε στην εκκλησία Βαπτιστών του Αγίου Παύλου. Εκεί όπου ο μαέστρος της χορωδίας χρησιμοποιούσε μια αμφιλεγόμενη τακτική. Της έριχνε γροθιές στο στήθος για να την κάνει να τραγουδήσει από την κοιλιά. Αυτή η ασυνήθιστη (και εξαιρετικά ύποπτη) μέθοδος οδήγησε στην ανάπτυξη μιας τεράστιας φωνής. Ωστόσο, ο James Rogers είχε διαφωνίες με τον πάστορα και έτσι η αντισυμβατική οικογένεια, αποφάσισε να εκκλησιάζεται σε άλλη ενορία. Η Etta ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αρνήθηκε να τραγουδήσει ξανά για τα θεία. Αντ 'αυτού έπαιζε κοντραμπάσο στην σχολική ορχήστρα.Η Lulu Rogers πέθανε το 1950 και η Etta James μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο με τη βιολογική μητέρα της, Dorothy. «Η μητέρα μου πάντα ήθελε να γίνω τραγουδίστρια της τζαζ αλλά εγώ ήθελα να γίνω λίγο πιο πρόστυχη» γράφει στο βιβλίο της. Από την προεφηβική ηλικία είχε παραβατική συμπεριφορά και μεθούσε πίνοντας αλκοόλ σε σημείο που έχανε μαθήματα στο σχολείο. Δημιούργησε τις Creolettes, ένα γκρουπάκι δρόμου που κατά τύχη άκουσε ο Έλληνας μουσικός της R&B Γιάννης Βελιώτης (είχε ήδη τότε το όνομα Johnny Ottis). Ήταν αυτός που της πρότεινε να αλλάξει το όνομά της σε Etta James, και έδωσε στο συγκρότημά της το όνομα «Miss Peaches». Παράλληλα, της είπε να ζητήσει γραπτή άδεια από τη μητέρα της, ώστε να ηχογραφήσουν μαζί κάποια κομμάτια. Η Etta αντί να ζητήσει την άδεια της Dorothy, πλαστογράφησε την υπογραφή της σε ένα χαρτί που έγραφε ότι ήταν 18 ετών. Κάπως έτσι, πήγε να ηχογραφήσει το πρώτο τις single.apimagesΤο «Roll with Me, Henry» είναι η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Εγινε ωστόσο «Dance with me Henry» επειδή το Roll παρέπεμπε σε πρόστυχη συμπεριφορά και λογοκρίθηκε. Οι Peaches θα διαλυθούν, αλλά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της Etta, θα τη φέρει δίπλα στον Little Richard. H καριέρα της απογειώνεται με το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ «At Last» και το ομώνυμο τραγούδι. Λίγο αργότερα έρχονται και άλλες μεγάλες επιτυχίες όπως το «The Fool that I Am», «Pushover» και «What You Want Me to Do» που θα αποδείξουν ότι η Etta έχει άστρο. Ένα άστρο που θα ποδοπατήσει στα μέσα της δεκαετίας του 60.Μετά την επιτυχία του άλμπουμ «Etta James Rocks the House» το 1964, η Etta θα επιδοθεί σε έναν αγώνα αυτοκαταστροφής. Σκληρά ναρκωτικά, περιττά κιλά, εντελώς ανάρμοστη συμπεριφορά, μικροσκοπικά φορέματα, κατάξανθα, σχεδόν καμμένα μαλλιά. Δεν αγαπά τον εαυτό της; Μπορεί. Αδυνατεί να βρει τις ισορροπίες της; Ίσως. «Τα κακά κορίτσια ήταν αυτά που μου άρεσαν. Ήθελα να είμαι μοναδική, να μην περνώ απαρατήρητη. Ήθελα να είμαι τόσο καθωσπρέπει όσο οι σημαντικές τραγουδίστριες της εποχής μου αλλά και τόσο φανταχτερή όσο οι πόρνες στους δρόμους του Χάρλεμ» είχε γράψει.apimagesΤο 1969 παντρεύεται τον σύζυγό της ο οποίος είναι ηρωινομανής. Οι δυο τους θα μπλέξουν αρκετές φορές με το νόμο, αλλά την ευθύνη θα παίρνει ο άντρας της. Η ίδια θα χρειαστεί να βιώσει τον εγκλεισμό σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και κέντρα αποτοξίνωσης.Λίγο πριν γίνει 50 υποστηρίζει ότι έχει καθαρίσει, τουλάχιστον από την κωδεΐνη και έκτοτε δεν ξαναέμπλεξε. Το πρόβλημά της τώρα ήταν τα υπερβολικά κιλά της. Ήταν 1.60 και ζύγιζε 185 κιλά. Όταν την κάλεσαν να πάρει το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, έκανε γαστρικό μπαϊπάς για να χάσει σχεδόν τα μισά κιλά και παρά την επικινδυνότητα, τα κατάφερε. «Τώρα μπορώ να καμαρώνω για την εμφάνισή μου. Μπορώ να πάω για ψώνια και να αγοράσω ό,τι ήθελα ανέκαθεν να φοράω. Επειτα από πέντε χρόνια που τραγουδούσα καθισμένη στο καρότσι, τώρα μπορώ να στέκομαι στη σκηνή όπως άλλοτε».Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών από λευχαιμία. Τιμήθηκε στην διάρκεια της καριέρας της με τέσσερα βραβεία Grammy και 17 Blues Music Awards. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που ένωσε το R&B με το Rock N Roll.