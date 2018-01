2018-01-26 21:39:55

Τo Dancing with the stars 6 ξεκίνησε και επίσημα Λαμπερή πρεμιέρα έκανε το show του ΑΝΤ1. Φέτος παρουσιάστρια είναι η Ευαγγελία Αραβανή, η οποία νωρίτερα μέσα στην χρονιά είχε παρουσιάσει το My style rocks στον ΣΚΑΪ.



Δεκαέξι ζευγάρια διαγωνίζονται φέτος στο Dancing with the stars και όλα αναμένονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στην σκηνή του show.



Δείτε λίγο πιο κάτω το βίντεο με την έναρξη του Dancing with the stars 6.

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ