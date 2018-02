2018-02-01 18:00:27

Η απάντησή του ήταν τόσο αυθόρμητη στο Πρωινό!



Ο Δάνης Κατρανίδης μίλησε στο Πρωινό και τη Σοφία Τουντούρη για όλα!



Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο Dancing with the stars και αν εκείνος θα έπαιρνε μέρος.Ο Δάνης Κατρανίδης ξέσπασε σε γέλια και αποκάλυψε στη συνέχεια: «Έχω κληθεί από τον Γιάννη Λάτσιο να πάω στο Dancing With The Stars και είπα όχι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον όταν βρίσκεται κανείς στο ξεκίνημα της καριέρας του γιατί είναι μια ευκαιρία να προβληθεί».



