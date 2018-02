2018-02-03 07:20:19

16 ζευγάρια παρουσίασαν τους χορούς τους στην σκηνή του Dancing with the stars για δεύτερη φορά.



Μονάχα που αυτή τη φορά κάποιος έπρεπε να αποχωρήσει από το χορευτικό show. O Διονύσης Αλέρτας ήταν ο πρώτος που αποχώρησε από το Dancing with the stars έπειτα από τον συμψηφισμό των ψήφων του κοινού μαζί με εκείνες της κριτικής επιτροπής.



Τα δύο ζευγάρια που συγκέντρωσαν την χαμηλότερη βαθμολογία στο δεύτερο live του Dancing with the stars ήταν η Χριστίνα Λαμπίρη με τον Αλέξανδρο, παρόλο που στους βαθμούς της κριτικής επιτροπής δεν πλασαρίστηκαν στις τελευταίες θέσεις, και ο Διονύσης Αλέρτας με τη Φωτεινή που βαθμολογικά βρέθηκαν τελευταίοι.



Δείτε τη βαθμολογία των κριτών:



Η κριτική επιτροπή του DWTS 6 έκρινε το αποτέλεσμα δίκαιο, ενώ ο Διονύσης Αλέρτας είπε απλά και χαλαρά πως «κάποιος έπρεπε να φύγει, έτυχε να είμαι εγώ».



