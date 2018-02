2018-02-07 15:40:23

Οι Ράδιο Αρβύλα θυμούνται τον Αντώνη Παραρά Οι Ράδιο Αρβύλα θυμούνται ανελλιπώς τον Αντώνη Παραρά και κάθε χρονιά ξεκλέβουν λίγο χρόνο από τις εκπομπές τους για να του τον αφιερώσουν. Φέτος συμπληρώνονται 21 χρόνια που ο καλός τους φίλος με τον οποίο το ’94 ξεκίνησαν μαζί στην εκπομπή Κομφούζιο έφυγε από τη ζωή. Το Ράδιο Αρβύλα κάνει πια σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις, όμως η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη δεν ξέχασε τον Αντώνη Παραρά.



Ο Αντώνης Κανάκης ανάρτησε ένα βίντεο με στιγμές του Αντώνη Παραρά, δίχως λόγια στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Στο βίντεο των Ράδιο Αρβύλα που συνοδεύει η μουσική του Bob Marley γράφει:



«21 χρόνια χωρίς τον Αντώνη,



Ζωντανός στην καρδιά και στο μυαλό μας.



«One love, one heart, let’s get together and feel alright»



VIDEO

