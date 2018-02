2018-02-17 07:45:22

Η Βίκυ Κάβουρα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το Dancing with the stars στο 4ο live του show.



Η Ευαγγελία Αραβανή ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την αλλαγή στον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, περνώντας κατευθείαν στα δύο ζευγάρια που συγκέντρωσαν τις λιγότερες ψήφους από την κριτική επιτροπή και τις ψήφους του κοινού.



Η Δωροθέα Μερκούρη και η Βίκυ Κάβουρα είχαν συγκεντρώσει τη μικρότερη βαθμολογία και η Ευαγγελία Αραβανή ανακοίνωσε την αποχώρηση της δεύτερης από το Dancing with the stars.



Η Βίκυ Κάβουρα άκουσε «παγωμένη» την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ενώ λίγο αργότερα την ώρα των τοποθετήσεων των κριτών, άφησε το «καρφί» της για τα σχόλια που άκουσε για την προσπάθεια της, λέγοντας:



«Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα κι εγώ σήμερα ότι πιέζομαι λίγο. Δεν μου άρεσε μετά από την κριτική που πήρα. Το ένιωσα λίγο περίεργα μέσα μου. Κι αυτό το νιώθεις μερικές φορές, λες ότι «δεν θέλω άλλο» και ήρθε.»



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ