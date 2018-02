2018-02-20 00:30:14

Η εντυπωσιακή βίλα των 14 δωματίων όπου γυρίστηκε η ταινία «Call Me By Your Name» πωλείται έναντι 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.



Η βίλα βρίσκεται στο Μοσκαντσάνο της Ιταλίας και έχει έκταση 1.393 τετραγωνικών μέτρων. Στο εσωτερικό της, οι επιρροές από την αρχιτεκτονική του 15ου αιώνα είναι έκδηλες στα φιλοτεχνημένα ταβάνια, τις σκαλισμένες πόρτες και τα τεράστια τζάκια στα σαλόνια και τις τραπεζαρίες της.



Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουντατζίνο παραδέχθηκε πρόσφατα, μιλώντας στο Archtectural Digest πως ονειρεύεται εδώ και χρόνια να αγοράσει το εντυπωσιακό οίκημα στο οποίο γύρισε την τελευταία του ταινία, που είναι υποψήφια για τρία Όσκαρ.

