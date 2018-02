Τα αποκαλούν υπερσύγχρονους εναέριους φύλακες, αφού μπορούν να ριχτούν στη μάχη κατά του εγκλήματος, να βοηθήσουν σε έρευνες και να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Πρόκειται για ταμη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ελληνικής Αστυνομίας, που αν και μετρούν λίγους μήνες δράσης, πρόκειται να εξελιχθούν στα μάτια και τα αυτιά της υπηρεσίας από ψηλά.Το zougla.gr επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., όπου και ανήκει η υπηρεσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και την αεροπορική βάση στο Τατόι όπου πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές πτήσεις.Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ:«Τα drones αποτελούν μια τεχνολογική εξέλιξη η οποία η ΕΛ.ΑΣ. έκρινε ότι πρέπει να έχει στον σχεδιασμό της για να μπορέσει να υποβοηθήσει τον ρόλο όλων των επιχειρησιακών δυνάμεων», αναφέρει ο διευθυντής της Διεύθυνσης Eιδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, ταξίαρχος Χρήστος Κοτλίδας.«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας έχουν μια ανοιχτή δομή με απεριόριστες δυνατότητες αναβάθμισης και πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν την υπηρεσία στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Μέχρι στιγμής έχουν συμβάλει στην επιτήρηση οδικών αξόνων αλλά και προληπτικά σε περιπολίες για τις πυρκαγιές», προσθέτει.Η επίσημη πρώτη για την έναρξη λειτουργίας των drones της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, τα οποία παρέμεναν ανενεργά στις αποθήκες, εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2017 με μια θεαματική επίδειξη που έγινε στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκελείας στο Τατόι. Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα 8 μήνες μετά, βρέθηκε στο Τατόι και συνομίλησε με την ομάδα η οποία στελεχώνει και είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις των drones.Oι έμπειροι αξιωματικοί, χειριστές και τεχνικοί, μπροστά στην κάμερα στήνουν κομμάτι- κομμάτι τα μη επανδρωμένα, μας δείχνουν τον θάλαμο ελέγχου για τις πτήσεις ενώ παράλληλα εξηγούν την αποτελεσματικότητά τους επιχειρησιακά.Οι δυνατότητές τους εξαρτώνται από τον εξοπλισμό που φέρουν. Η παρακολούθηση ύποπτων οχημάτων από μεγάλο ύψος, η ανακάλυψη έπειτα από ανίχνευση φυτειών ναρκωτικών, η επιτήρηση οδικών αξόνων σε περιόδους ή μη αιχμής αλλά και η επιτήρηση συνόρων είναι μερικές από τις αποστολές που οι εναέριοι φύλακες μπορούν να συνδράμουν με αποτελεσματικότητα.Συνδράμουν τις υπηρεσίες της Τροχαίας με τη συλλογή πληροφοριών μέσω λήψης φωτογραφιών και βίντεο και μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο σε εθνικές οδούς, αυτοκινητοδρόμους. Σε επόμενο στάδιο θα είναι δυνατή η συνδρομή τους σε πιο εξειδικευμένες επιχειρησιακές αποστολές.Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τα υπερσύγχρονα αυτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την επόπτευση μεγάλων συγκεντρώσεων. Επίσης για την καταγραφή κάποιων εγκληματικών πράξεων ή άλλων στοιχείων, ενώ σύντομα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και για δικαστικούς σκοπούς, μόνο με εισαγγελική εντολή, όπως γίνεται με τις κάμερες στους δρόμους ή τις κάμερες ασφαλείας.Οι εξειδικευμένοι χειριστές, περνούν από συγκεκριμένη εκπαίδευση τουλάχιστον δύο μηνών για να μπορούν να είναι σε θέση να αποτελέσουν μέρος της ομάδας.Η Eλληνική Aστυνομία, διαθέτει σήμερα συνολικά έξι μη στελεχωμένα αεροσκάφη (3 spylite και 3 Thunder B), ισραηλινής κατασκευής. Τα συγκεκριμένα επιλέχθηκαν για τις δυνατότητές τους ενώ όπως αναφέρει ο Δημήτρης Γκριτζάπης , υποδιοικητής της υπηρεσίας , «τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες».Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαρακτηρίζονται ως «επανάσταση στην έρευνα, διάσωση, ασφάλεια και παρατήρηση», με πολύ χαμηλό κόστος και κινδύνους.Σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το μήκος των φτερών των μεγάλων drone είναι 4 μέτρα , αναφέρει η Ελισάβετ Μπέλλου Αστυνόμος Β, προϊστάμενη του γραφείου διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.«Το βάρος τους είναι 28 κιλά με δεξαμενή καυσίμων 12 λίτρων. Μεταφέρονται ανά τρία σε ειδικό όχημα και συναρμολογούνται σχετικά εύκολα. Κάποια είναι ηλεκτροκίνητα και κάποια βενζινοκίνητα. Τα βενζινοκίνητα αποτελούνται από έναν δίχρονο κινητήρα με απλή βενζίνη το οποίο έχει αυτονομία πτήσης 24 ωρών, μια ακτίνα δράσης 150 χιλιομέτρων σε ευθεία ενώ μπορεί να φθάσει σε ύψος μέχρι 21.000 πόδια», προσθέτει.«Για να απογειωθούν χρειάζεται ένας εκτοξευτής ο οποίος δουλεύει με συμπιεσμένο αέρα. Από τη στιγμή που θα δοθεί εντολή σε 30 λεπτά είμαστε στον αέρα», επισημαίνει.Η εικόνες που καταγράφει το αεροσκάφος έρχονται στο κινητό κέντρο ελέγχου, το οποίο βρίσκεται μέσα στα βαν μεταφοράς. Η συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε, είτε στο αρχηγείο, είτε σε κάποιον άλλον σταθμό ελέγχου.Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες. Ο καιρός, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο αλλά και οι ψηλοί ορεινοί όγκοι. Καταιγίδες ή ισχυροί άνεμοι αποτελούν απαγορευτικό για την πτήση των μη επανδρωμένων. Όμως υπάρχουν και δικλίδες ασφαλείας.Εάν το αεροσκάφος χάσει την επαφή με το κέντρο ελέγχου έχει σύστημα και επιστρέφει στο σημείο απογείωσης. Τέλος η προσγείωση γίνεται με αλεξίπτωτο το οποίο ανοίγει από μόνο του. Το συμπέρασμα: δύσκολα πέφτουν αλλά δεν χάνονται To zougla.gr επικοινώνησε και με τον CEO της ελληνικής εταιρείας ALTUS LSA, Ζαχαρία Σαρρή, για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία διαθέτει η Ελληνική Αστυνομία.Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη, την εκπαίδευση αλλά και τα ανταλλακτικά.Τα υπερσύγχρονα drones με μια ματιά:Η ΕΛ.ΑΣ. έχει στον στόλο της ένα ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους) spylite και ένα ΣμηΕΑ thunderΒ τα οποία αγοράστηκαν μέσο διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ το 2014.Το κάθε σύστημα αποτελείται από 3 εναέριες πλατφόρμες (αεροσκάφη), ένα σταθμό ελέγχου (υπολογιστής ελέγχου από το έδαφος) και ένα σύστημα ραδιοζεύξης (command and telemetry system).Και τα δύο συστήματα είναι ολοκληρωμένα (για την αποθήκευση, μεταφορά και λειτουργία τους) επί κινητών σταθμού ελέγχου τύπου Βαν, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από την ελληνική εταιρία ALTUS LSA.Το σύστημα spylite είναι ΣμηΕΑ τύπου mini UAV με βασικά χαρακτηριστικά πτήσης: εμβέλεια: 100 χιλιόμετρα, αυτονομία: 4 ώρες πτήσης, τύπος κινητήρα: ηλεκτροκίνητο Το σύστημα thunderΒ είναι ΣμηΕΑ τύπου tactical UAV με βασικά χαρακτηριστικά πτήσης: εμβέλεια: 150 χιλιόμετρα, αυτονομία: 24 ώρες πτήσης, τύπος κινητήρα: βενζινοκίνητοΤα φορτία τα οποία φέρουν τα συστήματα είναι τα εξής:-Κάμερα υψηλής ανάλυσης ημέρας-Θερμική κάμερα (ψυχόμενη και μη ψυχόμενη) για νυχτερινές αποστολές-Φορτίο φωτογραμμετρίας για χαρτογράφηση περιοχών με υψηλή ανάλυση για αναγνώριση φυτειών η περιοχών αστυνομικού ενδιαφέροντοςΕπιπλέον φορτία με τα οποία τα συστήματα δύναται να εξοπλιστούν είναι:-Σύστημα υποκλοπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων-Σύστημα παρεμβολών σημάτων κινητής τηλεφωνίας-Σύστημα εντοπισμού θέσης κινητών τηλεφώνωνΠέραν της Ελλάδος, και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούνται σε ανάλογες αποστολές στο Ισραήλ, την Ισπανία, το Αζερμπαϊτζάν, στην Αυστραλία, στην Ινδία, στη Χιλή,στην Κολομβία, στο Μεξικό και στην ΑφρικήΚαι τα δυο συστήματα κατασκευάζονται στο Ισραήλ από την εταιρία Bluebird Aero systems και υποστηρίζονται στην Ελλάδα όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και ανταλλακτικά από την ελληνική εταιρία ALTUS LSA.Αποστολές που δύναται να καλύψει η ΕΛ.ΑΣ μέσω των Συστημάτων είναι: η επιτήρηση χερσαίων συνόρων, η συλλογή πληροφοριών από αέρα, το ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance), πτήσεις πυρασφάλειας, η διαχείριση φυσικών καταστροφών, οι εφαρμογές GIS, η επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, οι αποστολές Ερευνάς και Διάσωσης, και πολλές άλλες.Σημαντικά πλεονεκτήματα του συστήματος ThunderB- Μεγάλη αυτονομία πτήσης: εντυπωσιακή και απαράμιλλη διάρκεια αποστολής 16-24 ωρών-Μικρές διαστάσεις: Ολόκληρο το σύστημα είναι μικρό και αναπτύσσεται εύκολα από μικρά οχήματα ή/και τρέιλερ-ρυμούλκες- Δεν απαιτείται διάδρομος απο-προσγείωσης: Το UAV εκτοξεύεται στο επιχειρησιακό πεδίο από εκτοξευτή και ανακτάται με χρήση αλεξίπτωτου και αερόσακου- Εντυπωσιακή εμβέλεια ελέγχου: έως και 150Km με ψηφιακή ζεύξη και κατευθυντική κεραία παρακολούθησης- Δευτερεύον, εφεδρικό σύστημα ελέγχου έκτακτης ανάγκης επιπλέον ζεύξη για υψηλότερη αξιοπιστία και ασφάλεια- Επιχειρησιακοί εξοπλισμοί υψηλών επιδόσεων: Επιχειρησιακός εξοπλισμός με αρθρωτή ανάρτηση και λειτουργία σταθεροποίησης, με διπλό (και προαιρετικά τριπλό) αισθητήρα CCD, μη ψυχόμενο / ψυχόμενο απεικονιστή υπερύθρων (IR) και προαιρετική συσκευή λέιζερ κατάδειξης στόχων.-Επιχειρησιακός εξοπλισμός φωτογραμμετρίας υψηλής ανάλυσης με αρθρωτή ανάρτηση και λειτουργία σταθεροποίησης.- Εξελιγμένη αεροδυναμική- Επιχειρήσεις υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες: επιχειρησιακές δυνατότητες με κακοκαιρία / βροχόπτωση- Εντελώς αυτόνομο: Πλήρως αυτόνομο από την απογείωση έως την προσγείωση- Ευκολία χειρισμού: εύκολη και γρήγορη επιχειρησιακή ετοιμότητα, εύχρηστος πτητικός έλεγχος - προηγμένος και φιλικός προς το χρήστη επίγειος σταθμός ελέγχου-Μυστική εκτέλεση αποστολών: Μικρό ηχητικό και οπτικό ίχνος.- Υψηλή αξιοπιστία: Υψηλή αξιοπιστία για ολοκλήρωση των αποστολών ξανά και ξανά- Χαμηλές απαιτήσεις διοικητικής μέριμνας και επιχειρησιακές απαιτήσεις: Μικρό μέγεθος και ολιγομελές πλήρωμα (2-3 άτομα), για την απογείωση του UAV απαιτείται μόνο ένας χειριστής- Απλή συντήρηση και χαμηλό Κόστος Κύκλου Ζωής (Life Cycle cost)Σημαντικά πλεονεκτήματα του συστήματος SpyLite- Δοκιμασμένο στο πεδίο των μαχών: Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί χιλιάδες ώρες επιχειρησιακών πτήσεων- Επιλογή μεταφερόμενης διαμόρφωσης: εύκολα μεταφερόμενα επιμέρους τμήματα- Διαμόρφωση εγκατάστασης επί οχήματος: εύκολη εγκατάσταση και χειρισμός από το επιχειρησιακό όχημα- Διαμόρφωση σταθερής εγκατάστασης: εύκολη εγκατάσταση και χειρισμός από το κέντρο εντολών- Λειτουργία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες: αποδεδειγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες με κακοκαιρία / βροχόπτωση- Εντελώς αυτόνομο: Δυνατότητα πλήρως αυτόνομης λειτουργίας από την εκτόξευση έως την ανάκτηση- Μεγάλη αυτονομία πτήσης: 3 έως 4 ώρες- Αυξημένη ακτίνα δράσης έως και 100 Km- Ευκολία χειρισμού: εύκολη και γρήγορη επιχειρησιακή ετοιμότητα- Εκτόξευση και ανάκτηση σε κάθε έδαφος: Δεν απαιτείται προετοιμασία του χώρου, ανάκτηση με χρήση αλεξίπτωτου και αερόσακου- Μυστική εκτέλεση αποστολών: Μικρό ηχητικό και οπτικό ίχνος- Υψηλή αξιοπιστία: αποδεδειγμένη αξιοπιστία για ολοκλήρωση των αποστολών ξανά και ξανά- Επιχειρησιακά φορτία μονού, διπλού και τριπλού αισθητήρα με σύστημα αρθρωτής ανάρτησης και σταθεροποίησης, για καταγραφή εικόνας ημέρα και νύχτα και προαιρετική συσκευή λέιζερ κατάδειξης στόχου- Αποκλειστικός εξοπλισμός φωτογραμμετρίας για χαρτογράφηση- Δευτερεύουσα, εφεδρικά ζεύξη ελέγχου έκτακτης ανάγκης για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια- Παρακολούθηση κινούμενου στόχου: Ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης μέσω βίντεο και λειτουργία καθοδήγησης μέσω κάμερας- Εύκολος πτητικός χειρισμός: εξελιγμένο και φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό επίγειου ελέγχουzougla.gr