«Είμαι 17 ετών και ήρθα από την Τουρκία πριν από έξι μήνες. Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι κύριοι οιοποίοι μου δίνουν χρήματα για να κάνω μαζί τους σεξ». Την μαρτυρία ενός παιδιού 17 ετών, ενός προσφυγόπουλου σε απόγνωση και πολλών άλλων μεταφέρει το ντοκιμαντέρ του RT για την κατάσταση στην Ελλάδα.Το ντοκιμαντέρ του RT θυμίζει ότι ο ΟΗΕ έδωσε στην δημοσιότητα έκθεση σύμφωνα με την οποία τονίζεται η επείγουσα ανάγκη να προστατευθούν τα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα σε διάφορα στρατόπεδα προσφύγων σε όλο τον κόσμο.Ο Lucio Melandri ο οποίος είναι μέλος της ομάδας υποστήριξης του ΟΗΕ στην Ελλάδα εξηγεί ότι η Ελλάδα είναι η βασική πύλη εισόδου των προσφύγων στην Ευρώπη αλλά καμία από τις χώρες μέλη της ΕΕ δεν δείχνει την διάθεση να την βοηθήσει όσο πρέπει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να εμποδίσουν την είσοδο προσφύγων στις χώρες τους.Εμπόριο λευκής σαρκός ακόμα και εμπόριο οργάνωνΤα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στην Αθήνα, γράφει το RT. Πολλά παιδιά πέφτουν θύματα προαγωγών, ενώ κάποια άλλα δολοφονούνται για να τους πάρουν τα όργανά τους!Πολλά παιδιά που γυρνούν μονα τους στους δρόμους της Αθήνας κάνουν ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσουν. Εφηβοι πουλάνε το κορμί τους για 10 ευρώ, ή γίνονται βαποράκια για να αγοράσουν κάτι να φάνε.«Αφήσατε την Ελλάδα μόνη της στο προσφυγικό» – Βρετανός πολιτικός κατακεραυνώνει ΕΕ και ΝΑΤΟΚόλαφος ήταν βρετανός πολιτικός για την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα επιρρίπτοντας την ευθύνη στην ΕΕ και μόνο, κατηγορώντας την ότι μαζί με το ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.Μιλώντας στο RT ο Στίβεν Μόρις, από το βρετανικό Δημοκρατικό κόμμα εξήγησε ότι 47.000 άνθρωποι που αναζητούν άσυλο εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα εξαιτίας των κλειστών συνόρων από τις άλλες ευρωπαικές χώρες. Τουλάχιστον 2.000 παιδιά είναι ασυνόδευτα!Η Ελλάδα παραπονιέται και δικαίως λέει ο βρετανός πολιτικός και εξηγεί ότι λόγω αυτής της κατάστασης πολλοί έφηβοι πρόσφυγες έχουν στραφεί στο έγκλημα και στην παραβατική συμπεριφορά.Πολλά παιδιά, λέει ο βρετανός είτε καταλήγουν στην πορνεία, είτε κάνουν εμπόριο ναρκωτικών.«Για μένα το πράγμα κακοφόρμισε εξαιτίας της απόλυτης αποτυχίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην Συρία. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Και το ΝΑΤΟ με την ΕΕ θα έπρεπε να έχουν αναλάβει δράση. Θα έπρεπε να έχουν δημιουργήσει αποστρατικοποιημένες ζώνες που να ελέγχονται από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Το αφήσαμε να κλιμακωθεί. Και χειροτερεύει».Ο Στίβεν Μόρις εξηγεί ότι πλέον η Τουρκία που είναι χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ αποφάσισε να εισβάλλει στην Συρία και να παρακάμψει το ΝΑΤΟ του οποίου είναι μέλος. Και τώρα η Ελλάδα πληρώνει πάλι τη νυφη. Και ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι απόντες. Και δεν κάνουν τίποτα. Είναι ανίκανοι να διαφυλλάξουν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών.Στο ερώτημα τι παραπάνω μπορούν να κάνουν η ΕΕ και η Ελλάδα, ο βρετανός πολιτικός απαντά ότι η ΕΕ δεν πρέπει να αφήσει μόνη της την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. «Οι πρόσφυγες δεν ξέρουν που να πάνε, τι να κάνουν, είναι έρμαια. Παιδική πορνεία, εμπόριο ναρκωτικών. Πέφτουν στα χέρια επιτήδειων και η ζωή τους γίνεται ακόμα πιο κολασμένη».Οι συμμορίες περιμένουν πως και πως τους αδύναμους και ταλαιπωρημένους πρόσφυγες για να τους τυλίξουν στα δίχτυα της παρανομίας και του υποκόσμου. Ο Βρετανός πολιτικός καταλήγει λέγοντας ότι πρέπει άμεσα η ΕΕ και το ΝΑΤΟ να αναλάβουν δράση και να στείλουν στρατό στα σύνορα να βοηθήσουν την Ελλάδα. «Όλα είναι χύμα αυτή την στιγμή. Ένας χαμός από οργανώσεις που κάνουν ό,τι θέλει η καθε μια. Η Μέρκελ είπε ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Αλλά τι κάνει γι’ αυτό;»Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 28 Φεβρουαρίου.Δείτε στa παρακάτω βίντεο αποσπάσματα του ντοκιμαντέρRT_Documentary✔@RT_DocSyrian teen refugees often resort to selling themselves to survive in Athens. https://rtd.rt.com/films/sex-drugs--refugees/ 3:00 μ.μ. - 27 Φεβ 2018Δείτε άλλα Tweet του χρήστη RT_Documentarynewsit.gr