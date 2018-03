Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 63η Eurovision απο τη Γιάννα Τερζή και το "Ονειρο μου" από τη Panik Records,φαίνεται πως ήταν κάτι που τελικώς οι ιθύνοντες ..."μετάνοιωσαν" και τελικώς "ακύρωσαν" μέσω της καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ1 και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή του ταλαντούχου Γιώργου Μητσικώστα "The Mitsi show" που προβάλλεται καθημερινά στις 20,40 και πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.'Ολα τα παραπάνω στα πλαίσια μιας χιουμοριστικής διάθεσης που φάνηκε να έχει η δημόσια τηλεόραση και δεν δίστασε να σατυρίσει τα του οίκου της.'Αρτι αφιχθείσα με ...δόξα και τιμή απο τη δημόσια τηλεόραση η δημοσιογράφος Κατερίνα Ακριβοπούλου, μπαίνει στη κούρσα της διαδοχής για την εκπροσώπηση της Ελλάδας μας για να "αποδείξει" στους....Ευρωπαίους το ότι μπορεί να είναι καλύτερη όλων των λοιπών υποψηφιοτήτων που φέτος υπήρξανΌλα τα παραπάνω με πολύ δόση χιούμορ από ένανΓιώργο Μητσικώστα που επέστρεψε με ικανοποιητικότατα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ και που τόλμησε και δεν δίστασε να ασχοληθεί με το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης που εξακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια να είναι ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.Γιάννα Τερζή -Ονειρο μου VS Κατερίνας Ακριβοπούλου -My Number OneΟι Eurovisionistas σας παρουσιάζουν το ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο και ...καλή επιτυχία Ελλάδα μας που ήδη έχει ξεπεράσει τα 2,000,000 views στο διαδύκτυιο σε μια εβδομάδα προβολής της!http://www.tvnea.com