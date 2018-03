TheNewDailyMail

«Θα σεβαστούμε απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, αλλά ταυτόχρονα διεκδικούμε την ανάκτηση της αυτονομίας μας στον καθορισμό της οικονομικής μας πολιτικής», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, μετά από το τέλος του προγράμματος. Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών το βράδυ της Παρασκευής, έκανε λόγο για θεαματική αλλαγή της εικόνας και επεσήμανε ότι «όπως λένε στην καθομιλουμένη των αγορών και των επενδυτών, στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη είμαστε αυτό που αποκαλείται "the next best thing"». Ωστόσο σημείωσε πως «η τραγωδία της ελληνικής κρίσης πρέπει να κλείσει με την απόδοση των όποιων ευθυνών, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να πάμε παρακάτω».Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κάθε στιγμή, ώστε να μην παρεκκλίνουμε από τις αξιακές μας σταθερές» και υπογράμμισε ότι «υπάρχει και μια εικόνα που αφορά τις πληγές της κρίσης, την οποία δεν πρέπει να παραβλέπουμε». Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση τα τρία τελευταία χρόνια έδωσε «έναν μεγάλο και πολλές φορές άνισο αγώνα σε αντίξοες συνθήκες», με στόχο «όχι μόνο να σταματήσουμε την καταστροφή αλλά και να θεραπεύσουμε τις αιτίες που την προκάλεσαν».Επεσήμανε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα πιο φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, λιγότερο γραφειοκρατική, με σύγχρονο φορολογικό μηχανισμό, ομοιόμορφους, αδιάβλητους κανόνες ανταγωνισμού και με ενισχυμένες κοινωνικές δομές για το σύνολο των πολιτών. Είπε επίσης ότι «βρισκόμαστε στο σημείο όπου είναι ορατό το νήμα του τερματισμού και απλά χρειάζεται να προετοιμαστεί κατάλληλα η επόμενη ημέρα».«Η Ελλάδα της τεράστιας ύφεσης επέστρεψε από το 2017 στην ανάπτυξη και μάλιστα με δυναμικούς ρυθμούς που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν σταθερά το 2% από φέτος και για τα επόμενα έτη», τόνισε, ενώ υπογράμμισε πως η ανεργία, σε τρία χρόνια, υποχώρησε κατά 7% και, αν και ακόμη υψηλή, διατηρεί μια συνεχή τάση αποκλιμάκωσης.Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η χώρα που είχε καταστεί συνώνυμο του χρόνιου δημοσιονομικού εκτροχιασμού, εξήλθε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και από το 2016 και μετά κατορθώνει κάθε χρόνο υψηλότερα από τους στόχους του προγράμματος πρωτογενή πλεονάσματα». Ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα είναι το επιστέγασμα μιας δύσκολης αλλά καλά σχεδιασμένης προσπάθειας για έξοδο από την επιτροπεία.«The New Daily Mail»