Η Φαίη Σκορδά μέσα από το Πρωινό ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 Η παρουσιάστρια μεταξύ άλλων αποκάλυψε: «Το Game of Love ξεκινά μετά το Πάσχα, το κλείσαμε, με παρουσιαστή τον Χάρη Χριστόπουλο. Χθες βράδυ έπεσαν οι υπογραφές και ξεκινούν τα γυρίσματα… Δεν τα είδα τα χαρτιά, αλλά οι υπογραφές έπεσαν…»



Και πρόσθεσε: «Για τον Λάκη Λαζόπουλο δεν μου είπαν ότι έχουν πέσει οι υπογραφές, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στο να ξεκινήσει με τους Δέκα Μικρούς Μήτσους, έρχονται πάλι πίσω δυναμικά…»!



Και συνέχισε η παρουσιάστρια: «Έχουμε ένα δυνατό τηλεπαιχνίδι που λέγεται The Wall και συζητήθηκε πρώτη φορά χθες και υπολογίζεται για το απόγευμα... Μιλάμε για ένα τηλεπαιχνίδι όπου δίνονται πάρα πολλά χρήματα. Έγινε μια πρώτη συζήτηση χθες με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Επίσης χθες συζητήθηκε το Love is Calling, ένα πρωτότυπο ραντεβού για έρωτα».



