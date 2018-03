Στην 1η θέση μεγάλης δημοσκόπησης βρίσκεται η Ελλάδα με τη Γιάννα Τερζή και το "Όνειρο μου", η φετινή πρόταση της χώρας μας στην 36η Eurovision. στη μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία που διενεργεί μια από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες των φανς που ασχολείται με τον Ευρωπαικό διαγωνισμό τραγουδιού, όπως μας ενημερώνει ο τ αντιπρόεδρος των Ελλήνων Eurofans κος Μάκης Χαραλαμπόπουλος.Η Ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει συνεχώς τους ξένους φαν του θεσμού και ανεβαίνει "απειλητικά" προς την κορυφή αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως ένα καλό τραγούδι δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο εντός και εκτός,αρκεί να παρουσιασθεί και με τον καλύτερο τρόπο επάνω στη σκηνή και να μην "αφεθεί στη τύχη του".Σύμφωνα με την ιστοσελίδα wiwibloggs που αριθμεί εκατομμύρια views ανά τον κόσμο,και πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα που έχει όσον αφορά για το ποια χώρα έχει το δημοφιλέστερο τραγούδι φέτος και που θα διαγωνισθεί σε άλλη γλώσσα πλην της αγγλικής ,η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση με 15,54% μπροστά από ένα από τα φαβορί της φετινής χρονιάς του πολυδιαφημισμένου "Mercy" από τη Γαλλία και το συγκρότημα Madame Monsieur που φιγουράρει στην 2η θέση των προτιμήσεων όσων έως τώρα ψήφισαν διαδικτυακά με 14,53%..Η ψηφοφορία συνεχίζεται μεταξύ 13 τραγουδιών σε σύνολο 43 που επέλεξαν αυτή τη χρονιά να διαγωνισθούν σε άλλη γλώσσα από αυτή που συνήθως επιλέγουν οι χώρες. τη λεγόμενη διεθνή.Η αγγλική γλώσσα υπήρξε η κυρίαρχη γλώσσα στο διαγωνισμό τραγουδιού από το 1999 - όταν η EBU επέτρεψε στις χώρες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε γλώσσα ήθελαν, ενώ τα τελευταία 19 χρόνια, το βραβείο σήκωσαν 2 μόνον τραγούδια που τραγουδήθηκαν σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής και αυτά προέρχονταν απο τη Σερβία το 2007 με τη "προσευχή" Molitva από την Marija Serifovic αλλά και την περσινή χρονιά από τη φετινή διοργανώτρια Πορτογαλία με το Amar pelos dois του Salvador Sobral.Για να δούμε λέτε να...τριτώσει το "καλό" ?Ψηφίστε όλοι στη παρακάτω δημοσκόπηση γιατί πολλά σε αυτό το διαγωνισμό τελικά είναι η δημιουργία εντυπώσεων και το επικοινωνιακό παιχνίδι που οφείλουμε και εμείς να συμμετάσχουμε.What is your favourite non-English language song of Eurovision 2018?http://www.tvnea.com