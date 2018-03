Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, εντάσσεται και η νέα καμπάνια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», “…There is areason”, Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος»), που ξεκίνησε να προβάλλεται πανελλαδικά από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, ως κοινωνικό μήνυμα προσφοράς από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας με σύμφωνη απόφαση του ΕΣΡ. Το βίντεο της καμπάνιας χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογικά εφαρμογές για να δείξει πόσο κρίσιμη για την ανθρώπινη ζωή είναι η ζώνη ασφαλείας στα οχήματα. Η έμπνευση και η δημιουργία ανήκει στο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος του Toyota Fund For Europe. «Στόχος μας είναι να δείξουμε τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, δείχνοντας την αλήθεια με τρόπο άμεσο και επιμορφωτικό», επισημαίνει η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κα Βασιλική Μυλωνά. «Με τη χρήση της τεχνολογίας, θέλουμε ο θεατής του βίντεο, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μην κλείσει τα μάτια μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα, αλλά να την κοιτάξει κατάματα. Γιατί… Υπάρχει λόγος!». Για να παρακολουθήσετε το βίντεο, επισκεφθείτε το https://youtu.be/5mtT69p7Mws Κατά τη διάρκεια της 11ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας (18-24/3/2018), με την υποστήριξη του φορέα HELLASTRON, το μήνυμα της καμπάνιας «Βάλε ζώνη… Υπάρχει λόγος» θα προωθείται και με φυλλάδιο-σελιδοδείκτη που θα ξεκινήσει να διανέμεται την Πέμπτη 22/3/2018, «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο», από τα διόδια όλης της χώρας. Ταυτόχρονα, θα προβάλλεται από τους φωτεινούς πίνακες ενημέρωσης των αυτοκινητοδρόμων, με στόχο τη διάδοσή του σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες του οδικού δικτύου.8.600 επιβάτες αυτοκινήτων στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, επέζησαν από σφοδρή σύγκρουση επειδή φορούσαν ζώνη ασφαλείας Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας είναι μια από τις 4 βασικές αιτίες θανάτου σε τροχαία δυστυχήματα. Στα παιδιά με ύψος μέχρι 135 cm, η χρήση ζώνης ασφαλείας θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό κάθισμα, ειδάλλως, δεν προσφέρει επαρκή προστασία. Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και στα πίσω καθίσματα, καθώς σε περίπτωση σύγκρουσης κινδυνεύουν θανάσιμα, όχι μόνο οι πίσω αλλά και οι επιβάτες των μπροστινών καθισμάτων.ioas.gr