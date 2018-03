2018-03-24 19:30:42

Ήταν 24 Μαρτίου του 1973, όταν οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν έναν από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους δίσκους της ροκ μουσικής όλων των εποχών.



Μετά από σχεδόν επτά μήνες στο στούντιο του Abbey Road, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι πιο προηγμένες μέθοδοι ηχογράφησης και ριζοσπαστικά ηχητικά εφέ, το «Dark Side of the Moon» βρέθηκε στα ράφια των δισκοπωλείων και χρειάστηκε μόλις μια εβδομάδα για να φθάσει στην κορυφή των charts του περιοδικού Billboard, παραμένοντας στη λίστα για 741 εβδομάδες και πουλώντας περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα.



Κι όχι άδικα: Η σκοτεινή, ατμοσφαιρική μουσική μεταδίδει με εντυπωσιακά άμεσο τρόπο τα θέματα των στίχων του δίσκου που αφορούν τον πιεστικό τρόπο ζωής που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τρέλα, τον καταναλωτισμό, τον αυξημένο ρυθμό ζωής και μετακίνησης, την παρακμή των γηρατειών και τον θάνατο, την απανθρωπιά της κοινωνίας και τις πολεμικές συγκρούσεις.



Σήμερα το "Dark Side of the Moon" θεωρείται ως ένα από τα πλέον εμβληματικά άλμπουμ της ροκ μουσικής και ίσως το καλύτερο σαφώς το πιο επιτυχημένο των Pink Floyd, ένα αριστούργημα της σύγχρονης μουσικής και ένα ανεπανάληπτο τεχνικό επίτευγμα (ταμειακές μηχανές που κουδουνίζουν σε ρυθμό 5/4, ρολόγια που χτυπούν, παλμοί καρδιάς που ενώνονται με τα βασικά ριφ των τραγουδιών, κλπ), χάρη στην ευφυία του συγκροτήματος και του ηχολήπτη Alan Parsons.

