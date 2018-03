Την εμπιστοσύνη τους στο δημοφιλές αυτό μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει πλέον χάσει η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου.Αυτό προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Ειδικότερα, λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς εμπιστεύονται το Facebook ότι θα τηρήσει την αμερικανική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos. Άλλη δημοσκόπηση, στη γερμανική εφημερίδα Bild am Sonntag, δείχνει ότι το 60% των Γερμανών φοβούνται ότι το Facebook και άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρνητικές συνέπειες για τη δημοκρατία.Κι όλα αυτά έρχονται την ώρα που ο ιδρυτής και επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ ζήτησε -για ακόμη μία φορά- συγγνώμη μετά το σκάνδαλο Cambridge Analytica, επειδή «πρόδωσε την εμπιστοσύνη» των χρηστών, βάζοντας ολοσέλιδες διαφημίσεις σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, όπως στις βρετανικές Observer, Sunday Times και Guardian και στις αμερικανικές New York Times, Washington Post και Wall Street Journal.Το σκάνδαλο Cambridge AnalyticaΟ μεγαλύτερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως έχει μπει στο στόχαστρο, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και προσπαθεί να αποκαταστήσει τη φήμη του μεταξύ των χρηστών, των διαφημιστών, των πολιτικών και των επενδυτών. Αφορμή στάθηκαν οι καταγγελίες ότι η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica απέκτησε παρανόμως πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες εκατομμυρίων χρηστών και τις χρησιμοποίησε αργότερα στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.Ο Αμερικανός, Δημοκρατικός βουλευτής Μαρκ Γουόρνερ, που είναι μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι το Facebook δεν ήταν «απολύτως διαθέσιμο» να εξηγήσει πώς χρησιμοποίησε η CA τα δεδομένα που συγκέντρωσε. Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του να καταθέσει αυτοπροσώπως ο Ζάκερμπεργκ στο Κογκρέσο.Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς (41%) εμπιστεύονται ότι το Facebook θα τηρήσει τους νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα τους. Τα ποσοστά είναι κατά πολύ υψηλότερα για την Amazon.com (66%), για το Google (62%) και τη Microsoft Corp (60%).Η δημοσκόπηση στην Bild έγινε από την εταιρεία Kantar EMNID. Μόνο το 33% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν θετική επίδραση στη δημοκρατία, ενώ το 60% πιστεύει το αντίθετο.Πηγή: cnn.gr