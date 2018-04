2018-04-02 14:03:38

Ο Πίτερ Ράμπιτ, ο σκανταλιάρης και τολμηρός ήρωας που έχει μαγέψει γενιές αναγνωστών, πρωταγωνιστεί επιτέλους στη δική του ταινία, μια αυθάδη, σύγχρονη κωμωδία με…τσαγανό.



Η διαμάχη του Πίτερ με τον κύριο McGregor (Domhnall Gleeson) γίνεται χειρότερη από ποτέ, καθώς κι οι δύο τους θέλουν να κερδίσουν την καρδιά της γλυκύτατης, φιλόζωης γειτόνισσας τους (Rose Byrne). Με την φωνή του Φάνη Μουρατίδη στον ρόλο του Πίτερ Ράμπιτ



Πρωταγωνιστούν: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill



Σκηνοθεσία: Will Gluck Ιστορία και σενάριο:Rob Lieber and Will Gluck, βασισμένη στους χαρακτήρες και τις ιστορίες «Peter Rabbit» της Beatrix Potter



ΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ



https://trelogaidouri.blogspot.gr/



VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ