«Ως τον Αύγουστο του 2018 θα έχουμε μια συμφωνία για το χρέος, η οποία θα προβλέπει επιμηκύνσεις των ωριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή θα τα απλώνει περισσότερο στο χρόνο, πάγωμα των επιτοκίων και μια σειρά από άλλα μέτρα θα κάνουν την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους πιο εύκολη», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.Απαντώντας σε ερώτηση για το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδα "Handelsblatt", σύμφωνα με το οποίο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και η Γαλλία έχουν καταθέσει σχέδια «για περαιτέρω ανακούφιση των χρεών, που θα συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας έως το 2050», ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε πως αυτό αποφασίστηκε στο Eurogroup του Ιουνίου του 2017, όπου είχε κατατεθεί η γαλλική πρόταση για να μπορέσουν να γεφυρωθούν οι διαφορές στις προβλέψεις μεταξύ του ΔΝΤ και των υπόλοιπων Θεσμών. Ο κ. Τζανακόπουλος επανελαβε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει τη θητεία της και οι βουλευτικές εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο του 2019.Έχει αρχίσει να ξεπερνά τα όρια η κράτηση των δύο στρατιωτικών«Έχει αρχίσει να ξεπερνά τα όρια η κράτηση των δύο στρατιωτικών» δήλωσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, προσθέτοντας ότι όταν η Τουρκία ξεπερνά συγκεκριμένα όρια και πρέπει να γίνεται σαφές ότι θα λαμβάνει τις απαντήσεις που τις οφείλονται. Προηγήθηκαν οι πολύ προκλητικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν της απάντησης του Πρωθυπουργού είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνοντας σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί η ελληνική πλευρά να ξεπερνιούνται συγκεκριμένα όρια, ούτε σε ρητορικό επίπεδο.Για τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας ο κ. Τζανακόπουλος υποστήριξε ότι δεν έγιναν δημόσια αλλά σε off the record συζήτηση ενώ απαντώντας σε ερώτηση για τους δύο στρατιωτικούς υποστήριξε ότι «έχει αρχίσει να ξεπερνά τα όρια η κράτηση των δύο» εκτιμώντας ότι πρόκειται κυρίως για κίνηση γοήτρου παρά κάποιου εκβιασμού. Αναμένουμε από την πλευρά της Τουρκίας να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης ώστε να πέσουν οι τόνοι και να πέσει η ένταση. Παράλληλα από την ελληνική πλευρά συνεχίζονται οι διπλωματικές και πολιτικές πιέσεις.ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»