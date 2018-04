Βίντεο από την κάμερα κλειστού κυκλώματος, στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, στην Πέτρου Ράλλη, δημοσιεύουν μέσω το vimeo αλληλέγγυη στους μετανάστες - πρόσφυγες, πουκρατούνται στο χώρο. Στο κείμενό τους υποστηρίζουν ότι αναίτια οι αστυνομικοί ξυλοκόπησαν τους κρατουμένους, ενώ οι ένστολοι ισχυρίζονται ότι ήταν σε εξέλιξη απόπειρα απόδρασης και δέχθηκαν επίθεση. Δείτε το βίντεο, όπως το έχουν μοντάρει και αναρτήσει:8 διωκόμενοι μετανάστες απο Πέτρου Ράλλη: Το video μέσα από τις κάμερες ασφαλείας vs Ψευδείς κατηγορίες των μπάτσων from dededado on Vimeo.Διαβάστε και το κείμενο:Την ημερομηνία αυτή 8 μετανάστες συλλαμβάνονται ύστερα από επίθεση που δέχτηκαν από τους δεσμοφύλακες μέσα στα κελιά τους. Η αφορμή για την επίθεση ήταν πως οι μετανάστες ζητούσαν να επικοινωνήσουν με τον διευθυντή ώστε να ενημερωθούν για την εξέλιξη της κράτησης τους, όντας ήδη 8 έως 10 μήνες κρατούμενοι. Η απάντηση στο απλό αυτό αίτημα ήταν να τους ξυλοφορτώσουν άγρια, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν και οι οχτώ στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένοι. Στη συνέχεια, στήθηκε δικογραφία εναντίον των ίδιων των μεταναστών προκειμένου να δικαιολογηθεί η υπέρμετρη βία που χρησιμοποιήθηκε εναντίον τους.Σύμφωνα λοιπόν με τις καταθέσεις των μπάτσων στο συγκεκριμένο βίντεο, θα έπρεπε να βλέπουμε «κλιμάκωση της έντασης» από μεριάς των κρατουμένων, «προσπάθεια απόδρασής τους με συντονισμένα χτυπήματα της κεντρικής πόρτας της πτέρυγας και προσπάθεια για να τη σπάσουν» και στην συνέχεια τους μετανάστες να προσπαθούν να «τραπούν σε φυγή», προσπάθεια μέσα στην οποία “γλίστρησαν και χτύπησαν μόνοι τους”. Αυτό που βλέπουμε φυσικά είναι μια απρόκλητη εισβολή στα κελιά στη οποία οι μπάτσοι ξυλοκόπησαν όποιον βρήκαν μπροστά τους.Αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το συγκεκριμένο βίντεο, που καταδεικνύει τον τρόπο «διαχείρισης» των μεταναστών με τη χρήση βίας, οι ανθρωποφύλακες έχουν το θράσος να υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο και η εισαγγελική αρχή να υιοθετεί αυτά τα ψέματα. Αν και γνωρίζουμε καλά πως τα μέσα παρακολούθησης εξυπηρετούν μονάχα τους σκοπούς αυτών που τα χειρίζονται, της εξουσίας και των παρατρεχάμενών της, αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε αυτό το βίντεο για νυυα γνωστοποιήσουμε τα πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στις 31 Μαΐου 2017 σε αντιπαράθεση με την στημένη δικογραφία εναντίων των 8.ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 8 ΚΑΙ 35 ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΣυντονισμός Συλλογικοτητων και Ατομων Ενάντια στα Κέντρα Κράτησηςhttps://ssaekk.espivblogs.net/