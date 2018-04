Η Άννυ Πανταζή είναι γνωστή από την ρυθμική γυμναστική όπου έχει κερδίσει με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας πολλές διακρίσεις. Το τελευταίο διάστημα όμως είχε κερδίσει τους τηλεθεατές με το χορό της στο στο "Dancing With The Stars" όπου θεωρούταν ένα από τα φαβορί λαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις από τις βαθμολογίες των κριτών. Το κοινό όμως δεν την ψήφισε και έτσι βρέθηκε εκτός του show χορού στο 9ο live «Θα συνεχίσουμε με την πιο άδικη αποχώρηση από το Dancing with the stars. Ήμουν κι εγώ εκείνο το βράδυ στην επιτροπή. Ήταν ένα από τα 10άρια μου. Την παρακολουθούσα, μου άρεσε πάρα πολύ, την πιστεύω πάρα πολύ. Τα λέγαμε εκεί με τον Λιάγκα. Είχε ένα ζευγάρι που το είχε σίγουρο πως θα αποχωρήσει. Δεν μπορώ να το μαρτυρήσω. Κι όταν ακούσαμε ότι αποχωρεί η Άννυ Πανταζή, μείναμε με το στόμα ανοιχτό!», ανέφερε η Τατιάνα Στεφανίδου υποδεχόμενη την καλεσμένη της Άννυ Πανταζή.«Ξαφνιάστηκα κι εγώ με αυτό το αποτέλεσμα και στεναχωρήθηκα. Πέρασε η στεναχώρια. Ήταν το πρώτο σοκ. Πήρα πολλά μηνύματα. Πολλά θετικά για εμένα και ευχαριστώ όσους μου έστειλαν. Το σημαντικό είναι ότι για κάποιον κόσμο είμαι η νικήτρια», δήλωσε η Άννυ Πανταζή.«Εκτός από τον κόσμο που σου έστειλε μηνύματα στα social media φαντάζομαι, ο κόσμος μέσα στο στούντιο, όταν έπεσε η αυλαία εκείνου του show ξεσηκώθηκε. Ήρθε το κοινό στην επιτροπή και διαμαρτυρόταν και στεναχωριόταν. Υπάρχει και μια αντικειμενική αξία του καθενός και κακά τα ψέματα ήταν μια τεράστια έκπληξη» αποκάλυψε η Τατιάνα Στεφανίδου.http://www.tvnea.com