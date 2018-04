2018-04-12 16:42:40

Το νέο φιλμ-ντοκιμαντέρ Mykonos, The Soul of an Island του διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, που καταγράφει όλα όσα λαμπερά ή λιγότερα λαμπερά συμβαίνουν στο πιο διάσημο ελληνικό νησί, κέρδισε το βραβείο «Winner, Award of Merit» στον διαγωνισμό «Accolade Global Film Competition» και το βραβείο «Best Documentary Feature» στα Los Angeles Independent Film Awards.



Για την παραγωγή του φιλμ ο Νίκος Μαστοράκης συνεργάστηκε στενά με τον Πέτρο Νάζο και το Mykonos Live TV εξασφαλίζοντας πλάνα από το αρχείο του. Η επίσημη κυκλοφορία της ταινίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά μια γεύση μπορείτε να πάρετε από το πρώτο επίσημο trailer που κυκλοφορεί ήδη στο Διαδίκτυο!



Το «Mykonos, The Soul Of An Island» θα κάνει την πρεμιέρα του στην CΟSMOTE TV

