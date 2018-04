2018-04-14 07:00:07

Η Μαρία Κορινθίου ήταν η παίκτρια που αποχώρησε το βράδυ της Παρασκευής στο 11ο live του Dancing with the stars. Τα αστέρια του Dancing with the stars εκτός από τις ατομικές τους χορογραφίες, διαγωνίστηκαν και σε έναν Latin μαραθώνιο, από όπου νικήτρια αναδείχθηκε η Όλγα Πηλιάκη.



Η βαθμολογική κατάταξη των παικτών από τη βαθμολογία των κριτών



Οι παίκτες που συγκέντρωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες και βρέθηκαν να αναμένουν με αγωνία την ανακοίνωση της Ευαγγελίας Αραβανή ήταν η Μαρία Κορινθίου και η Μυριέλλα Κουρεντή. Μαζί με τους χορογράφους τους οι δυο διαγωνιζόμενες χόρεψαν ξανά τις χορογραφίες τους μπροστά στους κριτές, αφού στο 11ο live άλλαξε η διαδικασία αποχώρησης των παικτών. Η αποχώρηση γίνεται πλέον με τη διαδικασία dance off , δηλαδή οι δυο τελευταίοι στην συνολική κατάταξη (βαθμολογία κριτών και ψηφοφορία κοινού) επαναλαμβάνουν την χορογραφία με την οποία διαγωνίστηκαν και οι κριτές ψηφίζουν και σώζουν το ένα ζευγάρι (ο guest κριτής δεν θα ψηφίζει σε αυτή την διαδικασία).



Ο Αλέξης Κωστάλας ψήφισε χορευτικά να παραμείνει η Μυριέλλα Κουρεντή και ο Γιώργος Λιάγκας ακολούθησε την επιθυμία του κοινού λέγοντας να παραμείνει η Μαρία Κορινθίου. Η Γκαλένα Βελίκοβα ήταν εκείνη που πήρε τελικά την απόφαση να συνεχίσει να διαγωνίζεται η Μυριέλλα Κουρεντή και έτσι η Μαρία Κορινθίου αποχώρησε από το Dancing with the stars.



http://www.tvnea.com



