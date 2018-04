2018-04-15 15:03:45

Το New Greek TV παρουσιάζει τους Ελληνοαμερικανούς αστυνομικούς που υπηρετούν στο NYPD. Το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στον αστυνομικό του 112ου Αστυνομικού Τμήματος, Δημήτριο Ράπτη, ο οποίος έγινε γνωστός πριν από μια δεκαετία, όταν κατάφερε να συλλάβει έναν ύποπτο ο οποίος τον είχε μαχαιρώσει πολλαπλώς, χωρίς μάλιστα να χρησιμοποιήσει όπλο. Επίσης, είναι δημοφιλής στους φιλόζωους, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιχειρήσεις διάσωσης ζώων.



πηγή: New Greek TV Inc. NGTV

