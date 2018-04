Ναυτικό κλοιό γύρω από τα Ίμια επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχοντας στην περιοχή τουλάχιστον τρία πολεμικά πλοία και αρκετά ακόμη της Ακτοφυλακής τους. Στην περιοχή βρίσκονται πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού, τα οποία παρακολουθούν τις κινήσεις των Τούρκων έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση παραβίασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.Πρόκειται για μία κλιμάκωση από τουρκικής πλευράς που μπορεί να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο. Είναι κάτι που φαίνεται να επιδιώκει η Άγκυρα ψάχνοντας την αφορμή.Χθες είχαμε την παρενόχληση του ελικοπτέρου «Σινούκ» που μετέφερε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη στο Καστελόριζο και τη Ρω μέσω ασυρμάτου αλλά και με πτήσεις μαχητικών εντός του εθνικού εναέριου χώρου και κοντά στο ελληνικό ελικόπτερο, ενώ οι Τούρκοι επιμένουν πώς κατέβασαν την ελληνική σημαία από ελληνικό νησί του συμπλέγματος των Φούρνων.Σήμερα μάλιστα, απαντώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τους έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις προκλήσεις στο Αιγαίο αλλά και για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών οι Τούρκοι και συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει τα Ίμια «τουρκικά» και δηλώνουν πως «μας ανήκει ο εναέριος χώρος και χωρικά ύδατα γύρο από αυτά».«Τα Ίμια, τα νερά γύρω τους και ο εναέριος χώρος από πάνω τους είναι αποκλειστικά υπό τουρκική κυριαρχία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ (στα αγγλικά αναφέρεται: The Kardak Rocks and their territorial waters and airspace above them are exclusively under Turkish sovereignty).»Δεν παραλείπουν μάλιστα, να κατηγορήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της χαρακτηρίζοντας λάθος και απαράδεκτο να βάζει τον εαυτό της στη θέση του διαιτητή ή του δικαστηρίου για να βγάλει μια κρίση με το πρόσχημα της «αλληλεγγύης της ένωσης».Την ίδια στιγμή η Τουρκία έχει βγάλει αρκετά πολεμικά πλοία απέναντι από την Λέσβο προκειμένου να διεξάγει άσκηση με πραγματικά πυρά, ενώ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει από 30 Απριλίου έως και 10 Μαΐου την μεγάλη αποβατική άσκηση «EFES» απέναντι από την Χίο.Για την πρώτη άσκηση έχει εκδοθεί σχετική Navtex από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης με προγραμματισμένες ώρες διαδοχικών γυμνασίων από τις έξι σήμερα το πρωί έως τις πέντε το απόγευμα (κάτι που επαναλήφθηκε και χθες). Να σημειωθεί ότι και οι τρεις περιοχές είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα και η βορειότερη ωστόσο βρίσκεται σε απόσταση περίπου εννέα ναυτικών μιλιών από τις νοτιανατολικές ακτές της Λέσβου.Όσον αφορά στην άσκηση «EFES» φαίνεται πώς οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει από τώρα, αφού πολεμικά πλοία της Τουρκίας εθεάθησαν να περνούν τα στενά μεταξύ Χίου και Τσεσμέ.ΠΗΓΗ: https://www.pentapostagma.gr