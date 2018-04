2018-04-21 01:04:35

Η υποψήφια με Grammy, πολυπλατινένια και record-breaking superstar ARIANA GRANDE επιστρέφει με το νέο της single “No Tears Left To Cry”.



Σε παραγωγή των Max Martin & ILYA, και σε σύνθεση των Ariana, Max Martin, ILYA και Savan Kotecha, το “No Tears Left To Cry” είναι το πρώτο single από το επερχόμενο ολοκληρωμένο album της τραγουδίστριας.



Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, βγήκε στον αέρα και το official video, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Grammy σκηνοθέτη Dave Mayers.



Το “No Tears Left To Cry” κυκλοφορεί από τη Universal Music

