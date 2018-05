Ο Βαγγέλης Κακουριώτης με την ντάμα του Νικολέτα Μαυρίδη είναι οι μεγάλοι νικητές του Dancing with the stars 6.Οι δυο τους ξεχώρισαν με την ενέργεια και το κέφι τους πάνω στο dance floor σε όλη την πορεία τους στο show χορού του ΑΝΤ1 και τελικά έφτασαν στην κορυφή! Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Βαγγέλης Κακουριώτης και Όλγα Πηλιάκη ήταν οι τρεις φιναλίστ που διαγωνίστηκαν στον τελικό του Dancing with the stars 6 για την πρώτη θέση στο show χορού. Σε ένα ξεχωριστό live γεμάτο εκπλήξεις και πολύ χορό. Πρώτη από όλους η Ευαγγελία Αραβανή χόρεψε στο παρκέ μία εκρηκτική χορογραφία μαζί με τους “Salsa Sinners”.Εκτός από τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια, προηγούμενοι διαγωνιζόμενοι του Dancing with the stars 6 βρέθηκαν για ακόμα μια φορά στο dance floor για να μας θυμίσουν ωραίες στιγμές που μας χάρισαν, αλλά και νέες.H δοκιμασία του τελικού περιλάμβανε τρεις χορούς. Ο πρώτος ήταν επιλογή των τριών ζευγαριών, σε χορογραφία ballroom ή αργεντίνικο τάγνκο, στην οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο χορευτικό show. Στο δεύτερο χορό, τους απολαύσαμε σε latin χορογραφία που είχαμε δει σε προηγούμενες εμφανίσεις τους, σε νέο μουσικό κομμάτι.Λίγο πριν τις 12 το βράδυ η Ευαγγελία Αραβανή ανακοίνωσε πως το ζευγάρι που τερματίζει στην Τρίτη θέση είναι η Όλγα Πηλιάκη και ο Γιώργος Κετσερίδης.Μετά την ψηφοφορία του κοινού, η Όλγα Πηλιάκη αποχώρησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Βαγγέλης Κακουριώτης μονομάχησαν στον τρίτο και πιο συναρπαστικό τους χορό, διαγωνιζόμενοι σε ίδιο κομμάτι, με μία freestyle χορογραφία. Η βαθμολογία των κριτών για τους δύο φιναλίστ μπορεί να μην μετρούσε στην απόφαση, μιας και αυτή άνηκε εξ ολοκλήρου στο κοινό, ωστόσο έδωσε ένα βαθμό προβάδισμα στον Βαγγέλη Κακουριώτη με 115 βαθμούς έναντι 114 της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.Η ανακοίνωση του νικητή από την Ευαγγελία Αραβανή:Όσα είπε ο νικητής του Dancing with the stars, Βαγγέλης Κακουριώτης μετά τη νίκη του… «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Νικολέτα που ήταν δίπλα μου από την αρχή και πίστεψε σε εμένα. Το χρόνο που αφιέρωσε για κάθε αποτέλεσμα, για το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε χορογραφία. Να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που μας στήριξε σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μας χάρισε την πρώτη θέση. Με τις ψήφους όχι μόνο μας έδωσε την πρώτη θέση, αλλά έδωσε και πάρα πολλά χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πολύ απλά όταν τα παιδιά είναι ευτυχισμένα έχουμε καλύτερες κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω την παραγωγή για όλα αυτά που οργάνωσε. Είναι ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και την κριτική επιτροπή για όλα τα σχόλια, και για τα αρνητικά που με έκαναν καλύτερο και για τα θετικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ».http://www.tvnea.com