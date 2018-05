freegr

Ως LTS έκδοση, η έκδοση 18.04 έρχεται με υποστήριξη για 5 χρόνια, σε αντίθεση με τις άλλες στάνταρ εκδόσεις οι οποίες έρχονται με υποστήριξη για 9 μήνες μόνο. Οι αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη LTS έκδοση, την 16.04, είναι προφανώς σημαντικές, με πιο προφανή την αλλαγή του desktop environment το οποίο πλέον είναι το Gnome στην θέση του Unity. Τα κουμπιά close, minimize και maximize βρίσκονται πλέον στα δεξιά, υποστηρίζεται driverless printing, ενώ και πολλές εφαρμογές έχουν υποστεί αλλαγές. Επίσης θυμίζουμε ότι η Canonical έχει πλέον σταματήσει να προσφέρει images της 32bit έκδοσης, χωρίς βέβαια αυτό να εμποδίζει την αναβάθμιση από παλαιότερη 32bit έκδοση ή την εγκατάσταση μέσω του network installer.Σε σχέση με την έκδοση 17.10, η οποία διατέθηκε πριν 6 μήνες, μερικές από τις αλλαγές είναι οι παρακάτω:Ubuntu 18.04 uses Linux kernel 4.15.GNOME apps have been updated to version 3.28.LibreOffice has been updated to version 6.0.The calendar app now supports weather forecasts.The To Do app is installed by default.Computers automatically suspend after 20 minutes of inactivity when on battery power.GNOME Shell now supports Thunderbolt 3.Emoji are now shown in color in most apps.There’s a minimal install option that lets you load a basic desktop environment, web browser, and core utilities, but not much else.Επίσης αν και ο X παραμένει ο default display server, υπάρχει μια technical preview του Wayland για όποιον επιθυμεί να τον δοκιμάσει. Ο Wayland αναμένεται να είναι ο default display driver στην έκδοση Ubuntu 20.04 LTS.Αναλυτικά για το τι προσφέρει το νέο Ubuntu 18.04 LTS, μπορείτε να διαβάσετε στην σχετική ανακοίνωση της Canonical εδώ.Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Ubuntu από τις παρακάτω διευθύνσεις: Download page και Release page.Freegr network blog- News about pc, technology.