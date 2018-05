Tromaktiko

«Είμαι η Χάνα. Χάνα Μπέικερ. Σωστά. Μην ρυθμίζετε την οποιαδήποτε συσκευή στην οποία το ακούτε αυτό. Είμαι εγώ, ζωντανά και σε στέρεο. Χωρίς ενκόρ και, αυτή τη φορά, χωρίς παραγγελιές. Πιάσε ένα σνακ. Αραξε. Επειδή θα σου πω την ιστορία της ζωής μου. Συγκεκριμένα, γιατί η ζωή μου τελείωσε.»Το «13 Reasons Why» έτρεξε πέρσι στο Netflix με την ενέργεια ενός γρήγορου ποδήλατου, μιας δύσκολης πυραμίδας με μαζορέτες, ενός walkman με καινούριες μπαταρίες. Η σειρά που έφερε στην τηλεόραση τη συζήτηση του τραμπουκισμού και της παρενόχλησης, καλοντυμένης στη μορφή ενός teen drama με πινελιές θρίλερ, επανέρχεται στις 18 Μαΐου - και μαζί, ναι, η κεντρική ηρωίδα της. Παρακάτω τα 13 πράγματα, χωρίς spoilers, που πρέπει να ξέρετε πριν το binge watching.1. Previously… Πριν ένα χρόνο εξετάσαμε, ένα-ένα, επεισόδιο-επεισόδιο, τα «13 Γιατί» μιας μαθήτριας σε αδιέξοδο, ενός κοριτσιού που έφτασε στο σημείο να δώσει τέλος στη ζωή της, επειδή αντί για βοήθεια δέχτηκε αλλεπάλληλες, έμμεσες ή άμεσες επιθέσεις απ’ όλο το περιβάλλον της. Στην 1η σεζόν του «13RW», με 13 λέξεις: Η αυτόχειρας Χάνα Μπέικερ αφήνει πίσω 13 κασέτες-κατηγορώ, αποκαλύπτοντας πολύπλευρο και μοιραίο bullying.2. Η Δίκη Το κεντρικό νήμα της δεύτερης σεζόν είναι «η δίκη της Χάνα Μπέικερ». Η μήνυση της Ολίβια Μπέικερ (Κέιτ Γουολς), της μαμάς της Χάνα, εναντίον του σχολείου της, εκδικάζεται, φέρνοντας ως μάρτυρες τους συμμαθητές της. Η ιστορία τής Χάνα αποκαλύπτεται σε μια δεύτερη αφήγηση, από διαφορετικές οπτικές γωνίες.3. Tapes vs. Polaroids Ναι, οι κασέτες της Χάνα που έκαναν το γύρω των (συν)ενόχων παίχτηκαν, ακούστηκαν, τραυμάτισαν, αποκάλυψαν, καταστράφηκαν. Αλλά, πιστή στην αγάπη των ηρώων και των θεατών στο ρετρό, τη σκυτάλη παίρνουν στη δεύτερη σεζόν οι πόλαροϊντ, μια σειρά από φωτογραφίες, μ’ ένα μήνυμα γραμμένο από πίσω, που πυροδοτούν μια νέα έρευνα. Η ενοχή δεν τελειώνει ποτέ, ούτε και οι αναφορές στα ‘80ς!4. Ο Κλέι έχει τρεχάματα Ο αγαπημένος μας κεντρικός ήρωας της πρώτης σεζόν, ο Κάιλ που, με το ποδήλατό του και την αίσθηση δικαίου του, έφερε τα πάνω κάτω στο Liberty High, έχει καινούριες προκλήσεις ν’ αντιμετωπίσει, μέσα κι έξω από το σπίτι και το σχολείο του. Εχει, επιπλέον, το κορίτσι του, for better or worse.5. Η Τζέσικα κι ο Άλεξ είναι εδώ Προσπαθώντας να γιατρέψουν τις πληγές τους, οι δυο συμμαθητές της Χάνα που σημαδεύτηκαν περισσότερο από την αλυσίδα του bullying και των παρενοχλήσεων στο Κρέσμοντ, περνούν και πάλι την πόρτα του σχολείου, αποφασισμένοι να ζήσουν «φυσιολογικά», κάτι που πάντα είναι πρόβλημα στην εφηβεία.6. Και η Χάνα το ίδιο Θα φανταζόταν κανείς ότι δεν υπάρχει πια λόγος ή αφορμή να εμφανίζεται η Χάνα Μπέικερ τής Κάθριν Λάνγκφορντ στη νέα σεζόν. Και όμως, η παρουσία της είναι πιο ηχηρή παρά ποτέ. Κι ας μείνουμε σ’ αυτό.7. Ο Τάιλερ στο προσκήνιο Η πρώτη σεζόν του «13RW» τελειώνει με μια ματιά σ’ ένα αληθινό οπλοστάσιο που έχει κρυμμένο στο δωμάτιό του ο Τάιλερ, ο «φωτογράφος του ετήσιου λευκώματος», ο πιο αμφιλεγόμενος, μάλλον ήρωας της σειράς. Η δεύτερη σεζόν ξεκινά με τη δική του κατάθεση στη δίκη της Χάνα. Ο Τάιλερ δεν αρκείται, πια, στο να παρακολουθεί τη ζωή στο Liberty High μέσα από το φακό της φωτογραφικής μηχανής του. Εχει πιο δυναμικά σχέδια.8. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν Δεν εννοούμε από τους ηθοποιούς, γι’ αυτό θα χρειαστεί να περιμένετε ως την έξοδο της 2ης σεζόν. Ωστόσο, ο Τζέι Ασερ, ο συγγραφέας του young adult novel στο οποίο βασίστηκε η σειρά, δεν έχει πια κανένα σύνδεσμο με τη συνέχισή της – ο ίδιος κατηγορήθηκε πρόσφατα για σεξουαλική παρενόχληση κι αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά η απόφασή του να μην εμπλακεί περισσότερο με το «13RW» ήταν ήδη ειλημμένη. Η Σελίνα Γκόμεζ παραμένει executive producer και φανατική υπέρμαχος της σειράς. Ως προς το ύφος και το ρυθμό των νέων επεισοδίων, τα δύο πρώτα, όπως και τα #7 και #8 της πρώτης σεζόν, σκηνοθετεί με εξαιρετικά σκοτεινή, αλλά πάντα ποπ, διάθεση, ο Γκρεγκ Αράκι.9. Η ώρα της Ολίβια Η μητέρα της Χάνα, η Ολίβια Μπέικερ της Κέιτ Γουολς, έχει το δικό της plot line στη δεύτερη σεζόν, με βάση την εκδίκαση της δικής της μήνυσης κατά του Liberty High. Εχει, επίσης, το δικό της κούρεμα, τόσο sad που σίγουρα θα συζητηθεί.10. Ο Μπράις Ο γεροδεμένος jock του «13RW», υπαίτιος για δύο εγκλήματα και ένα θανατηφόρο ντόμινο, έχει τη δικαιοσύνη να τον περιμένει στη γωνία. Ο γεροδεμένος jock του «13RW», υπαίτιος για δύο εγκλήματα και ένα θανατηφόρο ντόμινο, έχει τη δικαιοσύνη να τον περιμένει στη γωνία. Δεν είναι μόνο ο Κλέι που έχει ηχογραφήσει την ομολογία του, είναι κι ο καθηγητής και σύμβουλος Κέβιν Πόρτερ που, κυριολεκτικά, τον κολλάει στον τοίχο. Θα βρει ο Μπράις την τιμωρία που του αξίζει;11. Χρειάζεται η 2η σεζόν του «13RW»; Η ιστορία της Χάνα, οι 13 κασέτες της, έκαναν τον κύκλο τους στα πρώτα 13 επεισόδια του «13RW»: τι περισσότερο μπορεί να έχει να πει η σειρά; Πολλά. Για τη Χάνα, για τις παράλληλες ιστορίες των συμμαθητών της που, ο καθένας, αντιμετωπίζει τις αδυναμίες και τα απογοητεύσεις του όσο καλύτερα μπορεί, για την οικογένεια, για την ψυχολογική υποστήριξη, για τη σημασία του να μιλάς δυνατά για ό,τι σε φοβίζει. Αλλά μια πετυχημένη σειρά για το bullying στον ήδη τρομακτικό κόσμο των εφήβων είναι τόσο ανεξάντλητη, όσο και το θέμα της. Ναι, τα 13 νέα επεισόδια του «13RW» έχουν λόγο ύπαρξης, εκτός από σασπένς και συναίσθημα.12. Κοινωνική συνείδηση Από τη θεωρία στην πράξη: οι πρωταγωνιστές του «13RW» έχουν ένα μήνυμα για σένα ή τους φίλους σου: