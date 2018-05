2018-05-09 17:35:03

Η Ματθίλδη Μαγγίρα βρέθηκε στο Happy Day της Τετάρτης και μίλησε για όλα. Όταν ρωτήθηκε για το νέο reality του ΑΝΤ1, The Game of Love, δεν χαρίστηκε «Αυτοί όλοι είναι υπάλληλοι του Σειρηνάκη; Μου κάνει λίγο… Η ιδέα δεν μου αρέσει. Δεν θα το παρουσίαζα ποτέ. Τι να παρουσιάσω; Εδώ καίγεται ο κόσμος, είμαστε για τέτοια;», είπε χαρακτηριστικά η Ματθίλδη Μαγγίρα.



Τι ανέφερε για την απόφαση της Μαρίας Μπακοδήμου να παρουσιάσει το αντίστοιχο παιχνίδι του ΣΚΑΪ, Power of Love;



