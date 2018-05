2018-05-10 12:40:37

Μέχρι πριν λίγο καιρό η μόνη λύση που υπήρχε για όλες εμάς που έχουμε μικρό στήθος ήταν είτε πανάκριβα σουτιέν με ειδικές επενδύσεις ώστε να μη δείχνουν ξένα επάνω μας ή ο πλαστικός χειρουργός.



Έχει όμως λίγο καιρό που η απλή λογική κέρδισε και σαν αποτέλεσμα είχε την δημιουργία ενός πραγματικά βολικού και απίστευτα πρακτικού σουτιέν.



Το Cross makeup Bra είναι ένα σουτιέν που δεν έχει καθόλου κορδόνια και διατίθεται σε όλα τα νούμερα και σε δύο χρώματα. Το σουτιέν αυτό είναι ιδανικό για όλες εμάς που έχουμε μικρό στήθος και θέλουμε να κάνουμε κάτι που να δείχνει ένα τουλάχιστον νούμερο μεγαλύτερο χωρίς όμως να δείχνει ξένο και άσχημο επάνω μας και αν είναι δυνατόν να μη γίνετε καν αντιληπτό ότι το φοράμε.



Το Cross make up bra είναι κατασκευασμένο από υποαλλεργική σιλικόνη η οποία κολλάει πάνω στο στήθος εξαιρώντας την θηλή και μάλιστα έχει την ιδιότητα να μένει εκεί χωρίς να ξεκολλήσει για όσες ώρες χρειαστεί. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό αρκεί να το πλένουμε με σαπούνι και να μη το στεγνώνουμε με πιστολάκι αλλά φυσικά. Εγώ προσωπικά το έχω περισσότερο από 6 μήνες και είναι σαν να το αγόρασα εχθές και πιστέψτε με το έχω φορέσει πάρα πολλές φορές σχεδόν έχω αντικαταστήσει όλα μου τα σουτιέν με αρκετά από αυτά πλέον.



To ¨μαγικό αυτό σουτιέν” έχει την ιδιότητα να συγκρατεί και να ανορθώνει το στήθος δημιουργώντας μία εικόνα ότι έχει μεγαλώσει ένα τουλάχιστον νούμερο. Υπάρχει ένα κορδόνι επάνω του που συνδέει την αριστερή με την δεξιά μεριά του σουτιέν και όσο περισσότερο το σφίγγουμε τόσο μεγαλύτερη ανόρθωση κάνει και τόσο πιο έντονο αποτέλεσμα έχουμε.



Σας παραθέτω ένα βίντεο για να δείτε την χρήση του και σας το προτείνω ανεπυφύλακτα για όσες θέλουν να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό και σέξι μπούστο ακόμα και αν έχουν μικρό στήθος.



Μάλιστα στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι βρήκα πολλά παρόμοια σουτιέν στην αγορά να κυκλοφορούν που πωλούνται 3 ευρώ φθηνότερα και μετά από 2-3 χρήσεις είναι για πέταμα οπότε δεν νομίζω να αξίζει να θυσιάσετε 3 ευρώ για μία τεράστια διαφορά ποιότητας.



Μπορείτε να δείτε το κανονικό cross make up bra εδώ



http://www.tvnea.com



VIDEO

