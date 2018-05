bloko

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου τουρισμού καιφιλοξενήθηκε στην όμορφη πόλη μας τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, από 09 έως 13 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ΄΄Avra Collection Mirabello Beach & Village΄΄.Σύνεδροι και εκδρομείς κατά την παραμονή τους στο νησί μας επισκέφτηκαν διάφορα σημεία και αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Λασιθίου, όπως είναι η Νήσος Σπιναλόγκα όπου ξεναγήθηκαν και έμαθαν την ιστορία της, η όμορφη πόλη της Σητείας και η Ι.Μ. Τοπλού, αλλά είχαν και την ευκαιρία να ανηφορίσουν στο Οροπέδιο Λασιθίου, να προσκυνήσουν στην Ι.Μ. Παναγίας Κεράς και να ξεναγηθούν στο Δικταίον Άντρον. Δεν έλειψαν βέβαια και οι επισκέψεις στην πόλη της Ιεράπετρας καθώς και σε παραδοσιακά χωριά του νομού Λασιθίου.Στην τελετή έναρξης του συνεδρίου, μας τίμησαν με την παρουσία τους οι: 1) Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 2) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ Εμμανουήλ, 3) Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Σταύρος, 4) Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. ΖΕΡΒΟΣ Αντώνιος, 5) Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κα ΠΕΤΡΑΚΗ Πελαγία, 6) Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Λασιθίου κ. ΚΛΩΝΤΖΑΣ Εμμανουήλ, 7) Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος, 8) Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ ως εκπρόσωπος του κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., 9) Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικού ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, 10) Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, 11) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κρήτης, Ταξίαρχος κ. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ, Ταξίαρχος κ. Αντώνιος ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ, Αστ/κος Διευθυντής κ. Γεώργιος ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ και ο Αστ/κος Υποδιευθυντής κ. Εμμανουήλ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 12) Ο τ. Παγκόσμιος Πρόεδρος IPA και Πρόεδρος του Κυπριακού Τμήματος IPA κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Οδυσσέως, 13) Ο Βοηθός του Αρχηγού της Κυπριακής Αστυνομίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος, 14) Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, 15) Ο Γενικός Γραμματέας της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας κ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Πέτρος, 16) Ο Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. κ. ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης και ο Πρόεδρος Αποστράτων σωμάτων ασφαλείας κ. ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ 17) Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κα ΛΟΥΡΙΔΑ Γιώτα και 18) Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Λασιθίου κ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος. Επίσης μας έστειλαν χαιρετισμό οι: 1) Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών κ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Τζανέτος και 2) Ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης.Το θέμα που συζητήθηκε και αναπτύχθηκε στην εσπερίδα του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ήταν ΄΄Παράνομη οπλοχρησία – Θύματα από μπαλωθιές , Έθιμο ή Έγκλημα;΄΄. Φορείς και Αρχές του τόπου, επιστημονική κοινότητα και εκκλησία ανέπτυξαν από την πλευρά τους ξεχωριστά το μείζον και αρκετά επίκαιρο θέμα των άσκοπων πυροβολισμών. Η παράνομη κατοχή και οπλοχρησία δεν είναι ένδειξη αντρειοσύνης ούτε αποτελεί διασκέδαση. Η χρήση των όπλων πρέπει να πραγματοποιείται με ασφάλεια και μόνο σε χώρους οι οποίοι είναι νόμιμοι όπως είναι τα σκοπευτήρια.Ευχαριστούμε θερμά τον συντονιστή της εσπερίδας Dr του Πάντειου Πανεπιστημίου Ταξίαρχο εα της ΕΛ.ΑΣ. κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Γεώργιο αλλά και τους εισηγητές: 1) Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Τίτο ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου,ο οποίος παρέσθει και ως εκπρόσωπος της Ιερά Μητροπόλεως 2) τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δ/ντη του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Νικόλαο, 3) την Εισαγγελέα Πλημ/κών Λασιθίου κα ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Μαρία, 4) την Ψυχολόγο-Παιδαγωγό κ. ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ Σταυρούλα, 5) τον γνωστό καλλιτέχνη της Κρητικής μουσικής κ. ΣΚΟΥΛΑ Βασίλειο και 6) τον Πανελλήνιο Πρωταθλητή πρακτικής σκοποβολής και μέλος της Εθνικής Ομάδας Σκοποβολής κ. ΣΗΦΑΚΗ Φανούριο.Στην τελετή έναρξης του 34ου Πανελλήνιου συνεδρίου ο πρόεδρος της τοπικής Διοίκησης Λασιθίου κ. Φραγκάκης Κωνσταντίνος με σύσσωμο το Διοικητικό συμβούλιο χαιρέτησαν του συνέδρους, καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους και ευχαρίστησε όλους όσους συνετέλεσαν για την πραγματοποίηση του Πανελλήνιου συνεδρίου φέτος στον Νομό Λασιθίου. Επισημάνθηκε δε ότι ο συνεδριακός τουρισμός είναι μία ποιοτική πτυχή του τουρισμού που πρέπει να προωθήσουμε στο τόπο μας. Τονίσθηκε δε, ότι κατόπιν πρωτοβουλία της ΤΔ Λασιθίου ζητήθηκε από τις τοπικές διοικήσεις που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο αντί δώρου να δώσουν χρηματικό ποσό το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί εξολοκλήρου για την αγορά – δωρεά Ιατρικού μηχανήματος για το Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι πάντα κοντά στη κοινωνία σε κάθε της εκδήλωση.Κατά την διάρκεια της τελετής βραβεύτηκε ο Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος με το μετάλλιο της ύψιστης τιμής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών για την πολυετή προσφορά του στην Ένωσή μας.Ακόμα επιδόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες για την πολύτιμη προσφορά τους ως συν διοργανωτές του Συνεδρίου: 1) στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. ΖΕΡΒΟ Αντώνιο, 2) στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο αλλά και στον όμιλο ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ για την σημαντική χορηγία του.Κατά την ημέρα του συνεδρίου, αναπτύχθηκαν – συζητήθηκαν οι προτάσεις του Εθνικού Τμήματος της ΔΕΑ καθώς και των εκπροσώπων των Τοπικών Διοικήσεων για μελλοντικές δράσεις και βραβεύτηκαν οι παρακάτω Τοπικές Διοικήσεις καθώς ξεχώρισαν με τις δράσεις τους για το έτος 2017.Βραβείο στην ΤΔ Τρικάλων από την επιτροπή Διοικητικών (Διοικητικές πράξεις)Επίσης βραβεύτηκαν με έπαινο οι παρακάτω Τοπικές Διοικήσεις από την ίδια επιτροπήα)Τ.Δ. Πιερίαςβ)Τ.Δ. Λάρισαςγ)Τ.Δ. ΛασιθίουΕπίσης από την Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων βραβεύτηκαν και οι παρακάτω Τοπικές Διοικήσεις ως ΤΔ με καλύτερες ιστοσελίδεςΤ.Δ. Θεσσαλονίκης (www.ipamakedonia.gr)Τ.Δ. Καρδίτσας (www.ipakarditsa.gr)Τ.Δ. Πειραιώς & Νήσων (www.ipapeiraias.blogspot.gr)Βραβείο στην ΤΔ Τρικάλων από την επιτροπή Πολιτιστικών (Πολιτιστικές δράσεις)Επίσης βραβεύτηκαν με έπαινο οι παρακάτω Τοπικές Διοικήσεις από την ίδια επιτροπήΤ.Δ. ΛασιθίουΤ.Δ. ΗρακλείουΤ.Δ. ΚαρδίτσαςΒραβείο στην ΤΔ Τρικάλων από την επιτροπή κοινωνικών (Κοινωνικές Δράσεις)Επίσης βραβεύτηκαν με έπαινο οι παρακάτω Τοπικές Διοικήσεις από την ίδια επιτροπήΤ.Δ. ΚαρδίτσαςΤ.Δ. ΗρακλείουΤ.Δ. ΔράμαςΘα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας καθώς με την πολύτιμη βοήθειά τους καταφέραμε, σύνεδροι και εκδρομείς, να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί μας πράγμα που αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ανά την Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους: 1) Περιφέρεια Κρήτης/ Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 2) Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας, 3) Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, 4) Δήμο Αγίου Νικολάου, 5) Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και Δήμο Σητείας, 6) S/M Χαλκιαδάκης, 7) EUROPLAN, 8) MIRUM, 9) ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου, 10) Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, 11) MECHANICAL SOLUTIONS, 12) ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΚΑΤ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 13) S/M ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ – ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ, 14) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, 15) TRAVELING SAFE ELOUNDA STAR TRANSFERS, 16) ΚΟΡΩΝΗ, 17) ALEXOUDIS JEWELLERY, 18) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ, 19) BEST HELLENIC RENT A CAR, 20) OSTRIA, 21) BIOAROMA, 22) CREATINK, 23) IDEAPLUS, 24) L. MARIS JEWELS, 25) Οικογενειακό Οινοποιείο ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗ, 26) S/M ΑΡΙΑΔΝΗ, 27) LYRAKIS FAMILY, 28) MD PHOTOGRAPHY, 29) MUST, 30) PHOTOCENTER, 31) MYDEEJAY, 32) Σχολή Χορού ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ-ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ, 33) Το Μπακάλικο, 34) Δρακάκη-Πολυχρονάκη Τζάμια Κρύσταλλα, 35) WIND Αγίου Νικολάου, 36) Χονδροζουμάκης, 37) YIANNIS FIREWORKS AND EVENTS, 38) VASSILAKIS ESTATE, 39) BLE KATSAROLAKIA, 40) Κρητικό Συγκρότημα Καζαμία Μιχάλη, 41) Κρητικό Συγκρότημα Γρηγοράκη Νίκου, 42) ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ, 43) ΜΕΛΙ ΛΑΣΙΘΙ, 44) ΟΙΝΟ ANALYSIS, 45) Ξυλουργείο ΚΑΜΠΙΡΙΔΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, 46) ΦΩΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ, 47) Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ – ΚΑΡΝΑΓΙΟ, 48) ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ, 49) Αρτοποιία ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ, 50) Συνεταιρισμό γυναικών Κριτσάς, καθώς και στους χορηγούς επικοινωνίας 51) ΑΝΑΤΟΛΗ, 52) STYLE 100, 53) FONIEN.GR, 54) cna.gr, 55) 104.4 fm RADIO, 56) λατώ 103,3 fm, 57) Creta TV και 58) Κρήτη ΤV. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως το ξενοδοχείο Mirabello BEACH & VILLAGE και τον διευθυντή κ. Πελεκανάκη Γεώργιο καθώς και όλο το προσωπικό που δούλεψε σκληρά για την εξυπηρέτηση των συνέδρων και εκδρομέων, την σχολή ΑΣΤΕΚ και συγκεκριμένα τις κυρίες Μιχαλάκη Βαρβάρα, Κάλαβρη Καλλιόπη, Βεργούλη Εύη καθώς και το μέλος μας Καζαμία Ιωάννη για την σημαντική βοήθεια που προσέφεραν στην οργανωτική ομάδα.Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, καθώς και τις Τοπικές Διοικήσεις και τους εκπροσώπους όλης της χώρας, τις αντιπροσωπείες της Κύπρου, Σερβίας, Ρουμανίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Κροατίας, FYROM και Καναδά που μας τίμησαν με την παρουσία τους και έτσι για ακόμα μία φορά στέλνουν μήνυμα ενότητας κάνοντας πράξη τις αρχές του SERVO PER AMIKECO. Ελπίζουμε η φιλοξενία μας να φάνηκε αντάξια των προσδοκιών σας και να απολαύσατε τις μέρες που βρισκόσασταν στην Κρήτη μας, στο έπακρον.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου.Ο Πρόεδρος Φραγκάκης Κωνσταντίνος, Η Γενική Γραμματέας Ζερβάκη Μαρία – Σπυριδούλα, Ο Α’ Αντιπρόεδρος Πρινιωτάκης Γεώργιος, Ο Ταμίας Πυρομάλης Βασίλειος, Ο Υπ. Δημ. Σχέσεων Τσιράογλου Παναγιώτης, Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Κοντοπαυλάκος Δημήτριος, Ο Αναπλ. Ταμίας Κρυονόπουλος Ιωάννης, Ο Β’ Αντιπρόεδρος Πασχαλάκης Εμμανουήλ, και ο Γ’ Αντιπρόεδρος Δασκαλάκης Ευστάθιος.