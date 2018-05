Tromaktiko

Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα exit polls - «Φαίνεται ότι θα γράψουμε ιστορία» δήλωσε ο πρωθυπουργός – Η κύρια οργάνωση υπέρ του «όχι» παραδέχθηκε ότι έχασε«Ιστορικό» χαρακτηρίζεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για τη φιλελευθεροποίηση των αμβλώσεων στην Ιρλανδία. Αν και τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα, τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τα exit polls, που θέλουν το «ναι» να υπερτερεί συντριπτικά.«Φαίνεται ότι θα γράψουμε ιστορία» ήταν το χθεσινοβραδινό μήνυμα του πρωθυπουργού της χώρας, Λίο Βαράντκραρ, που είχε πρωτοστατήσει στην εκστρατεία υπέρ των αλλαγών.Τα exit polls δείχνουν ότι υπέρ της αλλαγής του πλαισίου ψήφισαν περίπου 70% των ψηφοφόρων, που ζητούν την κατάργηση της 8ης τροπολογίας του Συντάγματος που απαγορεύει τις αμβλώσεις.«Ευχαριστώ όλους όσοι ψηφίσατε σήμερα. Η δημοκρατία εν δράσει. Φαίνεται ότι θα γράψουμε ιστορία αύριο», ήταν το μήνυμα του Βασράνκαρ στο twitter.Thank you to everyone who voted today. Democracy in action. It’s looking like we will make history tomorrow.... #Together4Yes— Leo Varadkar (@campaignforleo) 25 Μαΐου 2018Οι νέοι έκριναν το αποτέλεσμαΣύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, στην περιφέρεια του Δουβλίνου, το «ναι» ανέρχεται σε επίπεδα 80%, δηλαδή στα υψηλότερα ποσοστά απ' όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ιρλανδίας.Οι αναλυτές θεωρούν ότι το «ναι» οφείλεται στη μαζική προσέλευση των νέων, που ήθελαν την φιλελευθεροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου οι Ιρλανδές να μην αναγκάζονται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να υποβληθούν σε άμβλωση. Αντίθετα, η μόνη ηλικιακή ομάδα που τάχθηκε υπέρ του «Όχι» σε ποσοστό περίπου 60% ήταν οι άνθρωποι άνω των 65 ετών, γεγονός που καταδεικνύει το χάσμα των γενεών.Στην Ιρλανδία, οι αμβλώσεις επιτρέπονται μόνον σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της μητέρας.Έφτασαν στη χώρα απ' όλες τις γωνιές του πλανήτηΜαζική ήταν και η συμμετοχή Ιρλανδών που ζουν στο εξωτερικό, καθώς χιλιάδες από αυτούς αποφάσισαν να πάνε στη χώρα τους και να ψηφίσουν την κατάργηση της 8ης τροπολογίας.«Ναι» στην κατάργηση της 8ης τροπολογίας ψήφισαν οι πόλεις αλλά και η ύπαιθρος με τις αστικές περιοχές να στηρίζουν περισσότερο το δικαίωμα στην άμβλωση.Η οργάνωση Save the 8th παραδέχθηκε την ήττα τηςΤα αποτελέσματα αποδέχθηκε και η κύρια οργάνωση που είχε αντιταχθεί στη φιλελευθεροποίηση της νομοθεσίας.Ο λαός της Ιρλανδίας «το έβαλε στη ζυγαριά και έγειρε προς τη μία πλευρά. Προφανώς θα προτιμούσα να είχε γείρει προς την άλλη», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE ο Τζον Μακγκέρκ, διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας «Save the 8th».«Δεν υπάρχει προοπτική να μην περάσει η νομοθεσία (για το δικαίωμα στην άμβλωση)», πρόσθεσε ο Μακγκερκ.