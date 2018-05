Ακόμα μια κινηματογραφημένη συναυλία, αυτή τη φορά από το συγκρότημα των Muse, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσικόφιλοι και κινηματογραφόφιλοι, βυθισμένοι στις άνετες πολυθρόνες των Village Cinemas, την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018.O λόγος για το «Muse Drones World Tour», την παγκόσμια περιοδεία του γκρουπ που διήρκησε ένα χρόνο, περιλαμβάνοντας 130 συναυλίες, μεταξύ αυτών και έναν σταθμό και στην Αθήνα.Σε αυτή οι Muse κατάφεραν να στήσουν ένα μοναδικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με ειδικά μεταμοντέρνα σκηνικά και εφέ και φυσικά, όπως προδίδει και το τίτλος, τα Drones που κινούνταν πάνω από τη σκηνή και το κοινό, καταγράφοντας κάθε στιγμή του σόου και της μοναδικής ατμόσφαιρας. Το θέαμα ολοκληρώθηκε με τις γιγαντιαίες οθόνες προβολής που αλληλεπιδρούσαν με τα μέλη της μπάντας on stage, τα LEDs και τα λέιζερ.To -διάρκειας 90 λεπτών- rockumentary θα περιλιμβάνει αποκλειστικά πλάνα backstage των Muse, ενώ θα ακούσουμε κλασικά κομμάτια της μπάντας όπως τα: «Psycho», «Madness», «Uprising», «Plug in Baby», «Supermassive Black Hole» και «Knights of Cydonia».Οι προβολές στην Αθήνα θα γίνουν στα Village Cinemas στο The Mall Athens και εκτός από εκείνη στις 12 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί ακόμα μια στις 20 του ίδιου μήνα, αποκλειστικά στην state-of-the-art αίθουσα Vmax Sphera σε ποιότητα εικόνας 4Κ και με παρουσία μάλιστα, καθόλη τη διάρκεια της προβολής, ειδικού light show.Προβολές θα πραγματοποηθούν ακόμα στα Village Cinemas στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης και στα Village Cinemas στον Βόλο.Πληροφορίες σχετικά με την προπώληση των εισιτηρίων, μπορείτε να δείτε στη σελίδα των Village Cinemas.ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/