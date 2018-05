Tromaktiko

Μετά τον γάμο έρχεται το ταξίδι του μέλιτος, που σίγουρα δεν μοιάζει με όλα τα άλλα, αφού όπως αναφέρει το δημοσίευμα του TMZ, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι επέλεξαν να ταξιδέψουν στον Καναδά και όχι σε κάποιο αναμενόμενο εξωτεικό, τροπικό σημείο του πλανήτη.Ο προορισμός δεν είναι μακριά από την πατρίδα της Δούκισσας του Σάσεξ. Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του TMZ, θα πάει στην Αλμπέρτα , στο Canada's Fairmont Jasper Park Lodge, όπου θα μείνουν σε μία καλύβα!Μην τρομάζετε, γιατί πρόκειται μόνο εξωτερικά για καλύβα, αφού θα ζήσουν το λεγόμενο "The Royal Retreat" και θα έχουν δική τους μία έκταση 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι πηγές λένε ότι έχουν ήδη παραγγείλει από το resort κάποια αγαθά που δεν βρίσκονταν μέσα στις προμήθειές τους, καθώς και έπιπλα! Η μέρα κι η ώρα της άφιξής τους δεν είναι ξεκάθαρες, αφού οι αρχές ασφαλείας της Βρετανίας και του Καναδά που αναμιγνύονται στην προστασία του ζευγαριού δεν επιθυμούν να δώσουν κάποιο στοιχείο.Ποιο και πώς είναι όμως αυτό το παραμυθένιο μέρος που θα ταξιδέψουν;Ο Κανδικός παράδεισος θα πουν οι περισσότεροι και ναι, περί αυτού πρόκειται. Το resort βρίσκεται στη μέση του Jasper National Park και έχει μία πλούσια ιστορία βασιλικών και Χολιγουντιανών επισκεπτών.Ο Βασιλιάς Γεώργιος VI και η Βασίλισα Ελισάβετ The Queen Mother έμειναν εκεί το 1939, ενώ η Βασίλισα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος το επισκέφτηκαν τον Ιούνιο του 2005. Διασημότητες όπως ο Άντονι Χόπκινς, ο Τζον Ταβόλτα και ο Μπιλ Γκέιτς έκαναν τις ιδακοπές τους εκεί, ενώ προηγήθηκαν το 1954 η Μέριλιν Μονρό και ο Ρόμπερτ Μίτσαμ όταν κινηματογραφούσαν την ταινία "River of No Return".Πηγή