Το διαστημόπλοιο New Horizons της NASA έχει «ξυπνήσει» ξανά, και ετοιμάζεται για την πιο μακρινή «πλανητική επαφή» της ιστορίας- το πέρασμά του την Πρωτοχρονιά του 2019 από την «Ύστατη Θούλη» (Ultima Thule), αντικείμενο της Ζώνης του Κάιπερ.Περνώντας από τη Ζώνη του Κάιπερ (σύνολο μικρών σωμάτων στην περιοχή του εξώτερου ηλιακού συστήματος), σε απόσταση άνω των 6 δισ. χλμ από τη Γη, το New Horizons ήταν σε κατάσταση εξοικονόμησης πόρων/ νάρκης από τις 21 Δεκεμβρίου. Ραδιοσήματα τα οποία επιβεβαίωσαν πως το σκάφος εκτέλεσε επιτυχώς τις εντολές για έξοδο από την κατάσταση νάρκης έφτασαν στο κέντρο ελέγχου στο Johns Hopkins Applied Physics Laboratory στο Μέριλαντ μέσω του Deep Space Network της NASA στις 5 Ιουνίου. Όπως επιβεβαίωσε η Άλις Μπόουμαν, missions operations manager του APL, η «υγεία» του διαστημοπλοίου είναι καλή και λειτουργεί κανονικά, με όλα τα συστήματά του να τίθενται σε λειτουργία όπως ήταν αναμενόμενο.Αυτές τις ημέρες η ομάδα της αποστολής συλλέγει δεδομένα πλοήγησης, χρησιμοποιώντας σήματα από το Deep Space Network, και στέλνει τις πρώτες από μια σειρά πολλών εντολών στους υπολογιστές του New Horizons, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το πέρασμα από την «Ύστατη Θούλη»: Οι προετοιμασίες αυτές θα διαρκέσουν δύο μήνες και περιλαμβάνουν updates μνήμης, ανάκτηση δεδομένων για τη Ζώνη του Κάιπερ και μια σειρά ελέγχων υποσυστημάτων και επιστημονικών οργάνων. Τον Αύγουστο, η ομάδα θα δώσει στο σκάφος εντολές για μακρινές παρατηρήσεις της «Ύστατης Θούλης» και οι εικόνες που θα αποκτηθούν θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να βελτιστοποιήσουν την πορεία του διαστημοπλοίου για το πέρασμά του από το αντικείμενο.Το New Horizons έκανε ένα ιστορικό πέρασμα από τον Πλούτωνα και τα φεγγάρια του στις 14 Ιουλίου 2015, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τους ενδιαφέροντες αυτούς κόσμους, κοντά στο όριο της Ζώνης του Κάιπερ. Έκτοτε, το σκάφος κινείται όλο και πιο βαθιά στην μακρινή αυτή περιοχή, παρατηρώντας άλλα αντικείμενα και προβαίνοντας σε μετρήσεις για την ηλιόσφαιρα, ενώ κατευθύνεται προς την «Ύστατη Θούλη», 1,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα πέρα από τον Πλούτωνα, την 1η Ιανουαρίου 2019. Αυτή τη στιγμή το διαστημόπλοιο είναι περίπου 262 εκατ. χιλιόμετρα από τον προορισμό του, πλησιάζοντας κατά 1.223.420 χλμ κάθε μέρα. Στις 5 Ιουνίου βρισκόταν σε απόστασ 6,1 δισ. χιλιομέτρων από τη Γη. Από εκεί, τα ραδιοσήματα που αποστέλλονταν από αυτό έφταναν στον πλανήτη μας, κινούμενα με την ταχύτητα του φωτός, 5 ώρες και 40 λεπτά αργότερα.Η 165 ημερών νάρκη, που έλαβε τέλος στις 4 Ιουνίου, ήταν η δεύτερη από δύο περιόδους «ανάπαυσης» πριν το πέρασμα από την «Ύστατη Θούλη». Το σκάφος τώρα θα παραμείνει ενεργό μέχρι τα τέλη του 2020.Πηγή: Ναυτεμπορικήhttps://www.nasaspaceflight.com/2018/06/new-horizons-leave-hibernation-january-mu69-flyby/