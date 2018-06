2018-06-30 17:01:20

Ένα μοναδικό show με παγκόσμια αποδοχή αφού παίζεται σε περισσότερες από 40 χώρες, από την Κίνα μέχρι την Γερμανία κάνει πρεμιέρα εκτάκτως αύριο Κυριακή 1η Ιουλίου στον ΣΚΑΪ.



Ο λόγος για το My man can την παρουσίαση του οποίου ανέλαβε ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δεν θα παρουσιάζει απλώς, αλλά θα γνωρίζει και τα μυστικά του παιχνιδιού, καθώς θα έχει περάσει ο ίδιος τις δοκιμασίες των αντρών, και θα είναι ο dealer στα πονταρίσματα των γυναικών.



Ένα παιχνίδι γεμάτο αθλητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες που απαιτούν οξυδέρκεια και ευελιξία. Πρωταγωνιστές ζευγάρια που όμως τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι άντρες. Ή μήπως τελικά τον έχουν οι γυναίκες; Το παιχνίδι ξεκινάει αυτήν την Κυριακή στις 21:00 με ένα Special επεισόδιο και ανάμεσα στους παίκτες θα δούμε και τους γνώριμους μας Σωκράτη Ελ Γκαμαλί και Κυριακή Τσανικίδη που μέχρι χθες βλέπαμε ως διαγωνιζόμενους στο Power of Love.



Δείτε το τρέιλερ:

