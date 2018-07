Η Μεγάλη ληστεία είναι μια ισπανική τηλεοπτική σειρά της οποίας ο πρωτότυπος τίτλος είναι La casa de papel, ενώ στις αγγλόφωνες χώρες προβλήθηκε με τον τίτλο Money heist. Η προβολή της ξεκίνησε στην Ισπανία στις 2 Μαΐου 2017 και τελείωσε στις 23 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, με συνολικά 15 επεισόδια. Η Netflix αγόρασε τη σειρά αργότερα και ξεκίνησε την προβολή της τον Δεκέμβριο του 2017, έτσι το κοινό της αυξήθηκε κατακόρυφα και έγινε η πιο δημοφιλής μη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία της Netflix ενώ εμφανίζεται στις 10 πιο δημοφιλείς σειρές στις προτιμήσεις του κοινού στο IMDb.ΥπόθεσηΟκτώ ληστές κλείνονται στο Νομισματοκοπείο της Μαδρίτης κρατώντας ομήρους το προσωπικό και μια ομάδα επισκεπτών μαθητών με σκοπό να παραμείνουν για 11 μέρες, ώστε να μπορέσουν να τυπώσουν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.Φορούν μάσκες που απεικονίζουν τον ζωγράφο Σαλβαντόρ Νταλί και χρησιμοποιούν ονόματα πόλεων για ψευδώνυμα.Το σχέδιο της ληστείας ανήκει στον επονομαζόμενο «Καθηγητή», ο οποίος κινεί τα νήματα από ένα μυστικό κρησφύγετο. Αυτός στρατολόγησε τους υπόλοιπους, βάση των προσωπικών τους ικανοτήτων αλλά και γιατί είναι άτομα που, για διάφορους προσωπικούς λόγους, δεν έχουν τίποτα να χάσουν και άρα αποφασισμένοι για όλα.Η συμμορία είχε περάσει 5 μήνες προετοιμασίας και εκπαίδευσης σε ένα αγρόκτημα έξω από το Τολέδο. Οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ληστών αλλά και με τους ομήρους θα δημιουργήσουν αρκετές επιπλοκές στο σχέδιο που ο καθηγητής έχει μελετήσει μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Η κοπέλα με το ψευδώνυμο Τόκιο είναι ο αφηγητής και σχολιαστής της ιστορίας.Το κτίριο του Νομισματοκοπείου περικυκλώνεται από την αστυνομία και τις Ειδικές Δυνάμεις και τον ρόλο του Διαπραγματευτή αναλαμβάνει η επιθεωρήτρια Ρακέλ Μουρίγιο, μια γυναίκα με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.Μαζί της θα καταφέρει να πιάσει επαφή ο μυστηριώδης Καθηγητής, κάτι που και θα τον βοηθήσει και θα τον δυσχεράνει ταυτόχρονα στην εκπλήρωση του σχεδίου του. Την επιθεωρήτρια θα δυσκολέψει και η παρουσία των μυστικών υπηρεσιών και των άνωθεν κρατικών επεμβάσεων, καθώς μεταξύ των ομήρων είναι και η κόρη του Βρετανού πρεσβευτή στην Ισπανία, η Άλισον Πάρκερ.Εκτός από το τραγούδι των τίτλων My life is going on, που τραγουδάει η Cecilia Krull, συχνά ακούγεται κατά τη διάρκεια πολλών σκηνών το τραγούδι-ύμνος της ιταλικής Αντίστασης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Bella ciao.Επεισόδια και διανομήΗ σειρά προβλήθηκε στην Ισπανία σε 2 κύκλους, ο πρώτος, σε 9 επεισόδια, από από 2 Μαΐου έως 27 Ιουνίου 2017 και ο δεύτερος, σε 6 επεισόδια, από 16 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου 2017.Τα επεισόδια είχαν διάρκεια 60-80 λεπτά.Στο τέλος του 2017 η Netflix αγόρασε τη σειρά και την μοίρασε σε 22 επεισόδια που διαρκούν 40-50 λεπτά.Στις 25 Δεκεμβρίου 2017 προβλήθηκε ο πρώτος κύκλος 13 επεισοδίων και στις 6 Απριλίου 2018 ο δεύτερος κύκλος σε 9 επεισόδια.Η νέα αυτή διανομή εκτόξευσε την επιτυχία της σειράς παγκοσμίως κι έτσι η Netflix ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2018 ότι ετοιμάζεται ένας τρίτος κύκλος που θα προβληθεί το 2019.Βραβεία2017, Βραβείο Ίρις καλύτερου σεναρίου2017, Βραβείο στο FesTVal Τηλεόρασης και ραδιοφώνου της Βιτόρια, βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης σειράς2018, Βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου του ισπανικού σωματείου Ηθοποιών στον Πέδρο Αλόνσο2018, Περιοδικό Fotogramas de Plata, βραβείο κοινού για την καλύτερη ισπανική σειράΕίδος Αστυνομικό, σασπένςΔημιουργοί Álex PinaΠρωταγωνιστές Άλβαρο Μόρτε, Ιτσιάρ Ιτούνιο, Ούρσουλα ΚορμπερόΧώρα ΙσπανίαΓλώσσα ΙσπανικάΑριθμός κύκλων 2Αριθμός επεισοδίων 15Μουσική τίτλων My life is going onΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/