Τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη σήμερα στις 16:30 στην Εγνατία οδό κοντά στον κόμβο Νησελίου, με θύμα νεαρό άνδρα, οδηγό βυτιοφόρου αυτοκινήτου που μετέφερε έλαιο. Για άγνωστη αιτία το όχημα (το



οποίο έφερε πινακίδες Βουλγαρίας) κινούμενο στο ρεύμα της Εγνατίας με κατεύθυνση προς Βέροια, εξετράπη της πορείας του πέφτοντας στο βαθύ απρανές του δρόμου.



Από το σημείο ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός του βυτιοφόρου από άνδρες του ΕΚΑΒ και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας.



Πυροσβεστικό Σώμα@pyrosvestiki



Με τη χρήση διασωστικής σειράς, #απεγκλωβίστηκε νεκρός ο οδηγός βυτιοφόρου οχήματος που ανετράπη, συνέπεια τροχαίου, στην έξοδο Νισελίου της Εγνατίας οδού, στην περιοχή Αλεξάνδρειας Ημαθίας.



6:46 PM - Jul 6, 2018



