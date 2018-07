2018-07-13 10:34:13

Ερευνητές ανακάλυψαν ροζ χρωστικές ουσίες σε βράχους ηλικίας 1,1 δισεκατομμυρίων ετών στη Λεκάνη Ταουντένι της Μαυριτανίας, κάτω από την έρημο Σαχάρα, στη δυτική Αφρική.



Η μελέτη τους δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences.



Σύμφωνα με την Ερευνητική Σχολή Επιστημών της Γης του Εθνικού Πανεπιστήμιου της Αυστραλίας το φωτεινό ροζ είναι πάνω από 500 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερο από τις χρωστικές ουσίες που μέχρι σήμερα θεωρούνταν οι αρχαιότερες και προέρχονταν από αρχαίους οργανισμούς των ωκεανών.



Χαρακτηριστικά επισημαίνουν:



«Το φωτεινό ροζ δεν είναι παρά μοριακά απολιθώματα χλωροφύλλης που παρήγαγαν αρχαίοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, που κατοικούσαν σε έναν αρχαίο ωκεανό που έχει εδώ και πολύ καιρό εξαφανιστεί».



Για να φτάσουν σε αυτή τη διαπίστωση οι ερευνητές κονιορτοποίησαν πετρώματα ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών και ανέλυσαν τα μόρια των αρχαίων οργανισμών που βρέθηκαν σε αυτά.



Όταν προχώρησαν στην αραίωσή τους, διαπίστωσαν ότι οι χρωστικές ουσίες ήταν του φωτεινού ροζ, αλλά όταν είναι συγκεντρωμένες η απόχρωσή τους είναι από το κόκκινο του αίματος ως το βαθύ μωβ.

Πηγή Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ