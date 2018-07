Tromaktiko

Με τρεις διαδοχικές αναρτήσεις που έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο λογαριασμό @PrimeMinisterGR στο Twitter, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαίρει τη σπουδαιότητα της Συμφωνίας των Πρεσπών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έκανε πίσω σε ό,τι αφορά τις «κόκκινες» γραμμές της «H Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την μετονομασία της πΓΔΜ σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας erga omnes, αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης που διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια», σημειώνει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Twitter.«Ταυτόχρονα», προσθέτει ο κ. Τσίπρας, «με τη Συμφωνία κατοχυρώνουμε πάγιες ελληνικές διεκδικήσεις που αφορούν όχι μόνο το εθνικό μας παρελθόν, αλλά και το παρόν και το μέλλον. Μιας ισχυρής Ελλάδας, φάρου πολιτισμού, ιστορίας & αξιών, μιας Ελλάδας πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη».«Ανοίγουμε παράθυρο αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας, ευημερίας και συνανάπτυξης μεταξύ των λαών μας. Με τη Συμφωνία αυτή η πατρίδα μας εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και ως πραγματικός πυλώνας σταθερότητας σε μια βαθιά πληγωμένη περιοχή», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας στο Twitter.Εντύπωση προκαλεί το βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει ο πρωθυπουργός και στο οποίο ο ίδιος έχει βιντεοσκοπήσει την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Σκοπιανό ομόλογό του, Ζόραν Ζάεφ, και στην οποία τον ρωτά: «Ζόραν ξέρεις πού είναι η περιοχή των Πρεσπών;» (Zoran do you know Prespes?).Δείτε τα tweets του πρωθυπουργού και το σχετικό βίντεο:H Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την μετονομασία της πΓΔΜ σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας erga omnes, αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης που διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 & πλέον χρόνια.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 13 Ιουλίου 2018H Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την μετονομασία της πΓΔΜ σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας erga omnes, αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης που διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 & πλέον χρόνια.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 13 Ιουλίου 2018Τι είπε ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες για το ΣκοπιανόΑναφορικά με το Σκοπιανό και σχετικά με τη διαφορά θέσεων με τον Πάνο Καμμένο για το ζήτημα της ονομασίας, ο πρωθυπουργός δήλωσε την Πέμπτη (12/07/2018) είπε ότι οι θέσεις και οι απόψεις είναι γνωστές, όπως και οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης.«Περιμένουμε να δούμε αν η κυβέρνηση των Σκοπίων θα καταφέρει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία των Πρεσπών και εύχομαι να τα καταφέρει γιατί είναι μια ιστορική παρέμβαση που λύνει χρόνια προβλήματα στην εξωτερική μας πολιτική», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.Πρόσθεσε πως «όταν τα καταφέρει με το καλό, κάποια στιγμή τον Γενάρη, Φλεβάρη, τότε θα κουβεντιάσουμε με τον κυβερνητικό εταίρο πώς θα προχωρήσουμε τη διαδικασία όπως προβλέπεται από τη συμφωνία».