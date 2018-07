Το καλοκαίρι αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης κρουσμάτων έρπητα, η συχνότητα και η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο.Ο ήλιος μπορεί να διαδραματίσει πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ορισμένα άτομα από ό,τι σε άλλα.Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Sun Clinic and Sun Care, στο Τμήμα Μοριακής Ιατρικής του πανεπιστημίου Κόμπε στην Ιαπωνία, αξιολόγησαν το ρόλο της υπεριώδους ακτινοβολίας στο φυσικό φως του ήλιου για τον επιχείλιο έρπητα.Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:Το 10,4% των συμμετεχόντων με ιό του απλού έρπητα ιού είχαν έξαρση, την οποία απέδωσαν οι ίδιοι στην έκθεσή τους στον ήλιο.Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών του Ιουλίου και του Αυγούστου, η αυξημένη έκθεση των συμμετεχόντων στον ήλιο, προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη αύξηση των εξάρσεων επιχείλιου έρπητα, που έφτασε στο 19,7% των συμμετεχόντων.Επιπλέον, για τους νέους κάτω των 30 ετών, το 28% των συμμετεχόντων είχε έξαρση του έρπητα από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.Από τους νέους κάτω των 30 ετών οι οποίοι είχαν πολλαπλές εστίες του έρπητα του στόματος κατά τη διάρκεια της μελέτης, το 40% εμφάνισε ξέσπασμα του έρπητα εξαιτίας του ήλιου, μέσα στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτόΟι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο λόγος που ο ήλιος πυροδοτεί τον επιχείλιο έρπητα είναι η αρνητική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.Μια άλλη εξήγηση είναι ότι η ηλιακή υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να διεγείρει τον ιό του απλού έρπητα στις νευρικές απολήξεις, που ονομάζονται νευρικά γάγγλια.Αρκετές άλλες κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλιακού φωτός προκαλεί κρούσματα έρπητα τόσο στο στόμα, όσο και στα γεννητικά όργανα.Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of the American Academy of Dermatology» περιγράφει πέντε περιστατικά ατόμων με έρπητα των γεννητικών οργάνων στους γλουτούς, εξαιτίας έκθεσής τους σε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία.Τέσσερις ημέρες μετά την έκθεση της υπεριώδους ακτινοβολίας, οι ασθενείς εμφάνισαν έρπητα 8 από τις 13 φορές που έκαναν το πείραμα.Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άμεση έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία προκαλεί σίγουρα έρπητα σε συνθήκες εργαστηρίου. Εισηγήθηκαν, επίσης, ότι οι ασθενείς με έρπητα των γεννητικών οργάνων θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποφεύγουν την «επανενεργοποίηση» του ιού τους καλοκαιρινούς μήνες.Πηγές: progressivehealth.com, iatropedia.gr