2018-07-18 15:56:12

Απολαύστε το Νικηφόρος - Ο Άντρας Που Ξέρεις



Μουσική: Χρήστος Σαντικάι



Στίχοι: Θάνος Παπανικολάου



Ενορχήστρωση, / Programming Remix :The ROOK



Μίξη / Master Remix :CHRIS MELAR στο studio RB του



Παναγιώτη Δερουκάκη



Hair Styling Make Up Artist For The ROOK: timos.com.gr | hairs.gr



ΣΤΙΧΟΙ



Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά τ' όνομά του



και μες την καρδιά του κανείς δε χωράει να μπει



υπάρχεις εσύ



Ο άντρας που ξέρεις στην πρίζα με όλους,



αγρίμι θηρίο, ψυγείο σε κάθε επαφή



αν δεν είσαι εσύ



Έλα όποτε θέλεις



κάνε μου κακό



Έλα όποτε θέλεις



έλα κάνε λάθος κάθε τι σωστό



Ούτε συγγνώμες, ούτε αντίο, ούτε ένα ακόμα φθηνό σ' αγαπώ.



Έλα όποτε θέλεις



φέρε τη σιωπή σου



θέλω να σε δω



Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά τ' όνομά του



δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή



υπάρχεις εσύ



Ο άντρας που ξέρεις στην πρίζα με όλους,



αγρίμι θηρίο, ψυγείο σε κάθε επαφή



αν δεν είσαι εσύ

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ